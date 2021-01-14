Около 120 млн евро за пять лет планируется инвестировать в проекты морских решений для производства водорода из энергии ветра.

Проекты станут первым шагом в области создания промышленной системы, способной производить «зеленый» водород, используя энергию ветра морской ветровой электростанции.

Разработки позволят проводить декарбонизацию наиболее сложных для этого отраслей, таких как транспортная и тяжелая промышленность.

Реализация проектов будет осуществляться в рамках конкурса идей «Водородная Республика Германия» Федерального министерства образования и исследований.

Чтобы достичь целей Парижского соглашения миру потребуется «зеленый» водород в огромных количествах. Ветер может обеспечить большую часть энергии, необходимой для производства такого водорода. «Сименс Гамеса» и «Сименс Энергетика» объединяют усилия и будут вместе работать над текущими проектами в области производства водорода из энергии ветра, чтобы справиться с одной из основных задач нашего десятилетия - декарбонизации экономики и преодоления климатического кризиса. Компании используют свои разработки для создания инновационного решения, которое позволит полностью интегрировать электролизную установку в морскую ветряную турбину, создав единую синхронизированную систему для прямого производства «зеленого» водорода. Компании намерены продемонстрировать решение в полном масштабе в морских условиях в 2025-2026 годах. Федеральное министерство образования и исследований Германии объявило, что разработки можно будет реализовать в рамках конкурса идей «Водородная Республика Германия».

«Наш более чем 30-летний опыт и передовые позиции в области морской ветроэнергетики в сочетании с компетенциями «Сименс Энергетика» в сфере электролиза позволят объединить передовые идеи и новейшие технологии для борьбы с климатическими изменениями. Наши ветряные турбины играют важнейшую роль в процессе декарбонизации мировой энергетической системы, а возможности производства водорода из энергии ветра означают, что мы можем применить их и для декарбонизации сложных отраслей. Я очень горжусь тем, что наши сотрудники участвуют в формировании экологичного будущего», - заявил Андреас Науэн, Президент «Сименс Гамеса».

Кристиан Брух, Президент «Сименс Энергетика» пояснил:

«Вместе с «Сименс Гамеса» мы занимаем уникальное положение, позволяющее нам создать это прорывное решение. Используя свои легко адаптируемые электролизные технологии, наша компания может создать устойчивое решение для морского производства энергии и тем самым изменить будущее этой сферы. Такие разработки позволят регионам, богатым морской энергией ветра, раскрыть свой потенциал для водородной экономики. Это даст нам возможность хранить и транспортировать энергию ветра, тем самым снизив углеродный след экономики».

В течение пяти лет «Сименс Гамеса» и «Сименс Энергетика» планируют инвестировать в разработки 80 млн. евро и 40 млн. евро соответственно. «Сименс Гамеса» доработает свою морскую ветряную турбину SG14-222 DD, которая является самой мощной среди турбин в мире, чтобы интеграция электролизной установки прошла безупречно. Обширные знания и несколько десятилетий опыта «Сименс Гамеса» в области морской ветроэнергетики позволяют снизить потери электроэнергии до минимума, а модульный подход обеспечивает надежную и эффективную основу для масштабируемого решения по производству водорода из морской энергии ветра. «Сименс Энергетика» разработает новую электролизную установку, которая будет не только соответствовать сложным морским условиям и идеально синхронизируется с ветряной турбиной, но и станет новым конкурентоспособным звеном в «зеленой» водородной энергетике.

Конечное полностью интегрированное решение для производства водорода из морской энергии ветра будет производить «зеленый» водород при помощи системы электролизных установок, расположенных у основания морской ветроэнергетической установки, что делает возможным производство водорода в морских условиях. Решение снизит стоимость водорода за счет автономной работы, что открывает путь для создания новых и более эффективных ветряных станций. Разработки компаний послужат испытательной площадкой для создания масштабного и экономичного решения по производству водорода и докажут возможность надежного и эффективного применения ветряных турбин в системах, производящих водород из возобновляемой энергии.

Разработки осуществляются в рамках инициативы H2Mare, являющейся знаковым проектом, который с большой вероятностью получит поддержку Федерального министерства образования и исследований Германии на конкурсе идей «Водородная Республика Германия». Инициатива H2Mare реализуется объединением нескольких компаний под руководством «Сименс Энергетика». Это модульный проект, состоящий из нескольких подпроектов, в которых участвуют более 30 партнеров: предприятий промышленности, образовательных учреждений и представителей научного сообщества. «Сименс Энергетика» и «Сименс Гамеса» привнесут в проект свои собственные разработки. Вкладом «Сименс Гамеса» будет главным образом отдельный модуль, снабжающий «зеленой» энергией других партнеров.

Водород и его роль в переходе на «зеленую» энергию

В настоящий момент ежегодно производится 80 млн. тонн водорода, причем к 2030 году объемы производства должны вырасти примерно на 20 млн. тонн. Лишь 1% такого водорода сейчас производится за счет использования экологичных источников энергии. Большую часть получают за счет энергии природного газа и угля, выбросы CO2 от которых составляют 830 млн. тонн в год. Это превышает выбросы всей Германии или мирового сектора перевозок. Для удовлетворения потребностей в энергии этого неэкологичного сектора необходима ветрогенерирующая мощность в размере 820 ГВт, на 26% больше текущей мировой установленной ветрогенерирующей мощности. Многие исследования говорят, что к 2050 году производство должно вырасти примерно до 500 млн. тонн со значительным сдвигом в сторону «зеленого» водорода. Чтобы удовлетворить спрос при ожидаемом росте, к 2050 году мощность возобновляемых источников энергии должна составлять от 1 000 ГВт до 4 000 ГВт. Это говорит об огромном потенциале роста ветроэнергетики.

«Сименс Энергетика» - ведущая мировая технологическая компания в сфере энергетики. Вместе со своими клиентами и партнерами компания создает энергетические системы будущего, способствуя более устойчивому развитию мира. Благодаря широкому портфелю предлагаемых компанией продуктов, решений и услуг, «Сименс Энергетика» работает практически по всей энергетической цепочке: от производства энергии и ее передачи до хранения. Решения «Сименс Энергетика» включает в себя технологии производства как традиционной, так и возобновляемой энергии, включая газовые и паровые турбины, работающие на водороде гибридные электростанции, генераторы и трансформаторы. Более 50% портфеля продукции компании уже представлено декарбонизированными решениями. Владея мажоритарной долей акций компании «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» (SGRE), «Сименс Энергетика» играет лидирующую роль на мировом рынке возобновляемой энергетики. Согласно оценкам, одна шестая всей производимой в мире электроэнергии вырабатывается с использованием технологий «Сименс Энергетика». Компания насчитывает 90 тыс. сотрудников в более, чем в 90 странах мира. По итогам 2020 финансового года оборот «Сименс Энергетика» составил около 27,5 млрд евро. www . siemens - energy . com .

ООО «Сименс Нефтегаз и Энергетика» - локальная компания «Сименс Энергетика» в России, мирового лидера в энергетической инфраструктуре. «Сименс Нефтегаз и Энергетика» обладает обширными компетенциями практически по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и предлагает уникальный по своей комплексности портфель для производителей электроэнергии, операторов магистральных сетей, нефтегазовой промышленности и других энергоемких отраслей. Продукты, решения, системы и технологии компании предназначены для добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, производства энергии и тепла на центральных и распределенных ТЭС, передачи энергии и обеспечения стабильности сети. Также сюда относятся технологии для передачи энергии, включая хранение. В России компания «Сименс Энергетика» также располагает производственными технологическими комплексами «Сименс Технологии Газовых Турбин» и «Сименс Трансформаторы». Штат сотрудников, включая предприятия, составляет свыше 800 человек.

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