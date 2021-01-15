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"Автодор" планирует капремонт 9 км участка трассы М-4 "Дон" в Геленджике за 1,5 млрд руб

Автодор планирует капремонт 9 км участка трассы М-4 Дон в Геленджике за 1,5 млрд руб

15 января 2021, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: interfax-russia.ru

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ГК "Автодор" планирует направить 1,5 млрд рублей на капитальный ремонт девятикилометрового участка федеральной трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае, свидетельствуют данные системы "Интерфакс-Маркер" (ранее - "СПАРК-Маркетинг").

Компания 18 февраля подведет итоги конкурса по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва- Воронеж- Ростов -на - Дону- Краснодар- Новороссийск на участке км 1494+000 - км 1503+000 (район Геленджика, Краснодарский край).

Цена контракта не должна превышать 1,54 млрд рублей.

Согласно документации, подрядчику предстоит реконструировать участок двухполосной дороги категории II протяженностью 9 км, расчетная скорость движения после ввода в эксплуатацию должна составлять 120 км/ч. Также проектом предусмотрен ремонт трех мостов. Срок выполнения работ- 2021-2022гг.

М-4 "Дон" - ключевая транспортная артерия юга России. Трасса от Москвы до Краснодара является частью европейского маршрута Е115. Участок от Краснодара до Джубги образует маршрут Е592, от Джубги до Новороссийска входит в состав Е97. Кроме того, по дороге М-4 проходит участок европейского маршрута Е50 от пересечения с М-19 у Новошахтинска до ответвления М-29 у станицы Павловской.

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Источник: interfax-russia.ru

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