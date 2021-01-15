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Подарки со смыслом: акция по сбору гуманитарной помощи в преддверии Нового года

Подарки со смыслом: акция по сбору гуманитарной помощи в преддверии Нового года

15 января 2021, 14:15
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 
Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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Новости компании

Волонтеры отряда «ДОБРОдел» ЗАО «ЗЭТО» провели акции по сбору гуманитарной помощи в преддверии Нового года.

Новый год – это время волшебства и чудес, как никогда дети и пожилые люди верят в добро и сказочных волшебников, которые могут осуществить их заветные желания, ведь каждый человек верит в новогоднее чудо.

– К сожалению, сегодня не каждый родитель в силу материальных возможностей может постоянно обновлять ребенку гардероб. В связи с этим, «ДОБРОделы» провели акцию по сбору детской одежды и игрушек «Вторая жизнь вещам», для подопечных детского фонда Псковского областного отделения» - рассказывает Кристина Зернова, руководитель волонтерского отряда – данная акция «Вторая жизнь вещам» проводится с целью – собрать вещевую помощь нуждающимся. Благодаря добрым, отзывчивым заводчанам для детского фонда было собрано 17 пакетов с игрушками, вещами и обувью.

– На протяжении полугода волонтеры отряда «ДОБРОдел» помогают подопечным фонда «Старость в радость» - продолжает Кристина – Когда мы получаем заявку, волонтеры проводят уборку в домах у подопечных, колют дрова, приносят воду. К Новому году волонтеры собрали для фонда одежду, гуманитарную помощь, медицинские маски. На протяжении акции было собрано 14 пакетов вещевой помощи.

Волонтеры поддержали акцию «Подарок от Деда Мороза», которую ежегодно проводит отдел по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки. Собрали множество игрушек разной возрастной категории, сладости и канцелярские товары, а так же предприятие выделило автомобиль для Деда Мороза и Снегурочки, для доставки подарков.

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Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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