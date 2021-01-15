 
Контракты

Железнодорожную станцию Сальск реконструируют

Железнодорожную станцию Сальск реконструируют

15 января 2021, 14:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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На железнодорожной станции Сальск, расположенной в Ростовской области, вскоре начнутся работы по реконструкции и развитию инфраструктуры, сообщает RosTender.info.

АО «РЖДстрой» объявило тендер по выбору подрядчика для модернизации комплекса станции Сальск Северо-Кавказской железной дороги. Стоимость работ оценивается в 602 млн рублей. Предложения от строительных организаций – участников тендера - принимают до 22 января, 28 января подведут итоги закупки и назовут победителя.

Согласно документации тендера, на станции, в частности, обновят все инженерные коммуникации, построят парк «Д», включающий пункт ЭЦ, пункт оборота локомотивных бригад и служебно-техническое здание работников вагонного хозяйства.

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Источник: РосТендер

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