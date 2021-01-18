Концерн "Автоматика" создает производственный кластер в Калуге

В декабре 2020 года состоялась передача акций компании «Калугаприбор» в доверительное управление Калужскому электромеханическому заводу (КЭМЗ). Оба предприятия входят в концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех. Став единым производственным комплексом, предприятия нацелены на значительное повышение эффективности совместной работы.

В настоящее время на базе предприятий создан Единый центр развития гражданской продукции, это позволило сформировать и успешно защитить в Министерстве промышленности и торговли РФ сразу три новых проекта («Экомониторинг», «Интеллектуальная система управления двигателем главного привода лифта», «Система защиты источников питания») с привлечением субсидий на общую сумму 501 млн руб. В ближайшее время завершится формирование текущего и перспективного консолидированного продуктового портфеля предприятий с целью распределения производственной (технологической) кооперации.

Единым центром управления инвестиционной деятельностью на основе опыта КЭМЗ в короткие сроки разработаны обосновывающие документы для проведения реконструкции и технического перевооружения АО «Калугаприбор» с общим объемом финансирования 1,5 млрд руб.

В рамках деятельности Единого центра информационных технологий завершается работа по созданию общей для двух предприятий службы нормативно-справочной информации, формируется единая корпоративная сеть, готовится к внедрению единая система PLM.