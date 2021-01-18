Цель проекта – формирование кадрового резерва для выполнения масштабных задач развития электросетевого комплекса, включая цифровую трансформацию. Подать заявку можно до 31 января. Регистрация и правила участия – на официальном портале Лидерыэнергетики.рф.

Базовые принципы состязаний – открытость, прозрачность и объективность. Присоединиться могут специалисты компаний, чей профиль деятельности соответствует трём трекам, по которым проводится конкурс: реализация услуг и учёт электроэнергии, оперативно-технологическое управление, цифровизация. Возраст – до 50 лет.

Участники получат уникальную возможность оценить свой потенциал по методикам конкурса «Лидеры России» (флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей»), проверить себя в решении актуальных кейсов по электроэнергетической тематике. Многие мероприятия пройдут онлайн. Расширится число соискателей, на виртуальной площадке смогут встретиться специалисты из разных регионов и компаний.

Этапы конкурса:

Онлайн-тестирование: интеллектуальные способности, личностные характеристики, управленческий потенциал (до 7 марта). Оценка по методу «360 градусов» с участием коллег по работе (до 30 апреля). Решение профильных кейсов по трекам (до 30 апреля). Финал, где будут определены 100 победителей, в июне в Ростове-на-Дону.

Сроки могут быть скорректированы с учётом эпидемиологической ситуации.

Для сотни лучших победа станет мощным карьерным лифтом, что подтверждается опытом первого конкурса «Лидеры энергетики». Кроме того, 100 лауреатов получат гранты на обучение и возможность участия в программах наставничества. Приз для остальных финалистов – годовой доступ к электронной библиотеке для саморазвития.

Конкурс «Лидеры энергетики» проводится во второй раз. По итогам первого в «золотую сотню» победителей вошли семь представителей ПАО «Россети Волга»: начальник Марксовского РЭС филиала «Саратовские распределительные сети» Алексей Сычёв, начальник Волжского РЭС филиала «Самарские распределительные сети» Виктор Вячин, начальник Центрального РЭС филиала «Оренбургэнерго» Александр Иванов, начальник Атяшевского РЭС филиала «Мордовэнерго» Петр Кичаев, начальник Камешкирского РЭС филиала «Пензаэнерго» Сергей Кочнев, начальник Бековского РЭС филиала «Пензаэнерго» Александр Осипов, главный инженер Ковылкинского ПО филиала «Мордовэнерго» Сергей Поленков.