"Порядочность – не слова, порядочность – это действия"
18 января 2021, 17:40
Рубрика: За рубежом
Метки: ГРЕЦИЯ, HVAC
Отрасль: Электроэнергетика
Независимый системный оператор Греции – Independent Power Transmission Operator (IPTO) – успешно провел 24-часовое тестирование крупнейшего в мире подводного высоковольтного кабельного соединения переменного тока (high-voltage alternating current, HVAC) Крит – Пелопоннес, которое связывает энергосистему о. Крит с материковой энергосистемой.
В рамках реализации проекта строительства HVAC соединения Крит – Пелопоннес напряжением 150 кВ были проведены следующие работы:
Соединение Крит – Пелопоннес является:
В ходе реализации проекта системный оператор Греции столкнулся с рядом серьезных административных проблем, обусловленных значительной протяженностью соединения, которое в общей сложности проходит через восемь греческих городов. В связи с этим IPTO были проведены многочисленные консультации с местными администрациями и органами власти, целью которых был поиск оптимальных решений по смягчению потенциальных неудобств от реализации проекта для местного населения.
Строительство соединения Крит – Пелопоннес, общий бюджет которого составил € 356 млн, осуществлялось за счет совместного финансирования со стороны Греции и Европейского Союза, а также за счет кредита Европейского инвестиционного банка.
Официальный сайт IPTO
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