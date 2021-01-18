 
За рубежом

Завершено тестирование подводного HVAC соединения Крит – Пелопоннес

Завершено тестирование подводного HVAC соединения Крит – Пелопоннес

18 января 2021, 17:40
Рубрика: За рубежом
Метки: ГРЕЦИЯ, HVAC
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
243

Независимый системный оператор Греции – Independent Power Transmission Operator (IPTO) – успешно провел 24-часовое тестирование крупнейшего в мире подводного высоковольтного кабельного соединения переменного тока (high-voltage alternating current, HVAC) Крит – Пелопоннес, которое связывает энергосистему о. Крит с материковой энергосистемой.

В рамках реализации проекта строительства HVAC соединения Крит – Пелопоннес напряжением 150 кВ были проведены следующие работы:

  1. Проложена подводная кабельная линия (КЛ) протяженностью 132 км между г. Ханья (о. Крит) и г. Неаполис в Лаконии (полуостров Пелопоннес).
  2. Проложены подземные КЛ длиной 42 км на Крите и Пелопоннесе.
  3. Построена новая трансформаторная ПС в восточной части Пелопоннеса и модернизирована действующей ПС в г. Ханья.

Соединение Крит – Пелопоннес является:

  • самым протяженным HVAC соединением, общая длина которого составляет 174 км;
  • самым протяженным и глубоководным HVAC соединением с использованием трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE), длина подводной части которого составляет 132 км, а максимальная глубина пролегания – 1 000 м.

В ходе реализации проекта системный оператор Греции столкнулся с рядом серьезных административных проблем, обусловленных значительной протяженностью соединения, которое в общей сложности проходит через восемь греческих городов. В связи с этим IPTO были проведены многочисленные консультации с местными администрациями и органами власти, целью которых был поиск оптимальных решений по смягчению потенциальных неудобств от реализации проекта для местного населения.

Строительство соединения Крит – Пелопоннес, общий бюджет которого составил € 356 млн, осуществлялось за счет совместного финансирования со стороны Греции и Европейского Союза, а также за счет кредита Европейского инвестиционного банка.

Официальный сайт IPTO

 

 

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Введен в эксплуатацию румынский участок трансграничного 400 кВ соединения между Румынией и Венгрией 18.01.2021
Введен в эксплуатацию румынский участок трансграничного 400 кВ соединения между Румынией и Венгрией
Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети после срабатывания системы защиты 18.01.2021
Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети после срабатывания системы защиты
General Electric заподозрила Siemens Energy в хищении промышленных секретов 15.01.2021
General Electric заподозрила Siemens Energy в хищении промышленных секретов
Компании Ameresco и Duke приступили к реализации проекта создания микросети на базе плавучей СЭС для... 15.01.2021
Компании Ameresco и Duke приступили к реализации проекта создания микросети на базе плавучей СЭС для...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главное за неделю!
+