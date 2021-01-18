Независимый системный оператор Греции – Independent Power Transmission Operator (IPTO) – успешно провел 24-часовое тестирование крупнейшего в мире подводного высоковольтного кабельного соединения переменного тока (high-voltage alternating current, HVAC) Крит – Пелопоннес, которое связывает энергосистему о. Крит с материковой энергосистемой.

В рамках реализации проекта строительства HVAC соединения Крит – Пелопоннес напряжением 150 кВ были проведены следующие работы:

Проложена подводная кабельная линия (КЛ) протяженностью 132 км между г. Ханья (о. Крит) и г. Неаполис в Лаконии (полуостров Пелопоннес). Проложены подземные КЛ длиной 42 км на Крите и Пелопоннесе. Построена новая трансформаторная ПС в восточной части Пелопоннеса и модернизирована действующей ПС в г. Ханья.

Соединение Крит – Пелопоннес является:

самым протяженным HVAC соединением, общая длина которого составляет 174 км;

самым протяженным и глубоководным HVAC соединением с использованием трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE), длина подводной части которого составляет 132 км, а максимальная глубина пролегания – 1 000 м.

В ходе реализации проекта системный оператор Греции столкнулся с рядом серьезных административных проблем, обусловленных значительной протяженностью соединения, которое в общей сложности проходит через восемь греческих городов. В связи с этим IPTO были проведены многочисленные консультации с местными администрациями и органами власти, целью которых был поиск оптимальных решений по смягчению потенциальных неудобств от реализации проекта для местного населения.

Строительство соединения Крит – Пелопоннес, общий бюджет которого составил € 356 млн, осуществлялось за счет совместного финансирования со стороны Греции и Европейского Союза, а также за счет кредита Европейского инвестиционного банка.

Официальный сайт IPTO