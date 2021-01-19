Legrand анонсирует серию вебинаров на следующую неделю​

20 и 21 января Группа Legrand проведет обучающие мероприятия в формате онлайн. Эксперты компании расскажут о принципах подбора модульных устройств дифференциального тока, а также о серии кабельных каналов DLP и плинтусах DLPlus.

Вебинар «Правильный выбор модульных устройств дифференциального тока» пройдет 20 января. Эксперт поделится методами подбора модульных устройств дифференциального тока под проекты разной сложности, подробно рассказав о каждом решении в данной области.

21 января специалисты Legrand проведут вебинар на тему «Кабельные каналы DLP и плинтуса DLPlus», где будет предоставлена вся необходимая для работы и эксплуатации информация по сериям DLP/DLPlus.

Группа Legrand приглашает всех заинтересованных присоединиться к вебинарам. Участие бесплатно, а количество мест не ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылкам:

20 января, 12:00 по московскому времени: «Правильный выбор модульных устройств дифференциального тока» - https://events.webinar.ru/Legrand/7681741