Подписи под документом поставили глава «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Срок действия – до конца 2030 года.

Соглашение направлено на развитие долгосрочных подходов в области тарифного регулирования, повышение качества и эффективности передачи электроэнергии. Предусмотрено, что достигнутая электросетевой компанией экономия будет направляться на развитие электросетевой инфраструктуры Мурманской области, в том числе на реализацию концепции «Цифровая трансформация-2030».

В 2020 году «Россети Северо-Запад» снизили среднее время и частоту отключений электроэнергии на 45% и 31% по сравнению с 2017 годом. Компания выполнила все необходимые мероприятия ремонтной программы объемом 507 млн рублей, в срок получила паспорт готовности к работе в осенне-зимний период. В 2021 году финансирование ремонтной кампании увеличится до 570 млн рублей.

Инвестиционная деятельность «Россети Северо-Запад» в Мурманской области связана с реализацией проектов по развитию Арктической зоны, ТОР «Столица Арктики», техприсоедиением потребителей.

«В наших погодных условиях надёжность электроснабжения требует постоянного обновления и инвестиций в модернизацию. Я благодарю наших партнёров «Россети Северо-Запад» за чёткую планомерную работу по повышению надёжности сетей. А также за оперативную реакцию и отзывчивость, поскольку реализация инвестпроектов в Мурманской области требует быстрого подключения к энергоснабжению. Регион, в свою очередь, гарантирует сетевой компании предсказуемость тарифных решений и плановой выручки на долгосрочную перспективу», – подчеркнул Андрей Чибис.