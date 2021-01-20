Ростех создает новейшую систему электроснабжения для SSJ-NEW

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех создаст новейшую систему электроснабжения для авиалайнеров SSJ-NEW. Система получит цифровое управление и возможность реконфигурации в зависимости от условий и режимов полета.

Цифровое управление системой повысит надежность агрегатов, а функция реконфигурации позволит распределять нагрузку между элементами системы с максимальной эффективностью.

«Функции реконфигурации новой системы электроснабжения для самолета SSJ-NEW увеличат ее надежность и срок службы. Благодаря использованию инновационных решений разработка «Технодинамики» будет обладать большими энергетическими характеристиками по сравнению с аналогами предыдущего поколения и станет еще одним значимым шагом в развитии отечественных авиационных систем. Поставка прототипов планируется в конце 2021 года», – прокомментировал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Разработчик системы электроснабжения – АО «Уфимское агрегатное производственное объединение» холдинга «Технодинамика». Образцы для летных испытаний планируется поставить в 2021-2022 году в соответствии с планом-графиком программы SSJ-NEW.