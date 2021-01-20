В Краснодарском крае в начале этого года планируют приступить к строительству нового 68-километрового участка федеральной трассы А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк» - дорога А-290 «Новороссийск - Керчь» от хутора Белый до Славянка-на-Кубани. Об том сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» в среду, 20 января.

Строительство нового отрезка дороги согласовано Росавтодором, ранее проект был одобрен Главгосэкспертизой. При проектировании специалисты учли много факторов: от характеристик грунтов в основании фундаментов до необходимости устройства проездов для с/х техники и обеспечения судоходности реки Кубань. На участке планируют построить мост через Кубань длиной почти 1 км и еще 15 малых мостовых переходов через каналы, а также четыре разноуровневые транспортные развязки и восемь путепроводов.

По информации пресс-службы Управления дорог, новая четырехполосная трасса с разделением встречных потоков пройдет южнее существующей: это позволит не ограничивать движение автомобилей на период проведения работ. Пропускная способность на участке составит 40 тыс. машин в сутки.

«Межремонтный срок для конструктивных элементов дорожной одежды составит 24 года, для этого мы применим самые современные технологии и материалы. Также планируем устройство сплошного электроосвещения и систем автоматического управления дорожным движением. Реализация проекта позволит снизить нагрузку на трассу и сократить время в пути из Центральной России до Крымского моста», - отметил первый заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Владимир Пивовар.

Особое внимание уделили вопросу экологии. Новая магистраль пройдет через рисовые поля, поэтому специалисты разработали комплекс мер, который обеспечит их сохранность и работоспособность. Проектом также предусмотрен мониторинг всех компонентов окружающей среды. В частности, для восполнения биологических ресурсов Азово-Черноморского бассейна в его водоемы дорожники выпустят около 200 тыс. мальков севрюги.

Перед строительством специалистам предстоит провести обследование местности общей площадью 2,623 Га. На территории проведут работы по разминированию, археологические мероприятия и подготовят временную инфраструктуру. Отмечается, что данные работы начнутся в ближайшее время.

Добавим, строительство нового участка трассы А-289 на Кубани включает два этапа. В рамках первого планируется устроить дорогу от хутора Белый до Славянска-на-Кубани протяженностью 68 км, реализация второго этапа предусматривает работы на отрезке от Славянска-на-Кубани до Краснодара. Общая протяженность дороги составит 119 км. Контракт по первому этапу заключили в марте 2020 года, контракт по второму этапу - в октябре прошлого года.

Фото: ФКУ Упрдор «Тамань»