21 января 2021, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
В поселке Орловский Ростовской области планируют возобновить стройку физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном, сообщает RosTender.info.
Дочерняя компания «Газпрома», ООО «Газпром инвестгазификация», объявила тендер по выбору подрядчика для продолжения возведения объекта на улице Транспортной. С победителем тендера компания готова заключить договор на 300 млн рублей.
Заявки на участие в тендере принимают до 5 февраля, 26 февраля подведут его итоги и назовут победителя. Согласно требованиям заказчика, бассейн должен быть готов уже в этом году – его предстоит вести в строй до 10 декабря.
Напомним, что ФОК с бассейном первоначально намеревались открыть до конца 2016 года. Соглашение с «Газпромом» о строительстве спортивного комплекса в Орловском было подписано в 2014 году.
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