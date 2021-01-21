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Первый блок Белорусской АЭС возобновил работу

Первый блок Белорусской АЭС возобновил работу

21 января 2021, 14:15
Рубрика: За рубежом
Метки: БЕЛАРУСЬ, БЕЛОРУССКАЯ АЭС, БЕЛАЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Первый энергоблок Белорусской АЭС в четверг включен в сеть, идет плановое повышение мощности. Об этом сообщило министерство энергетики Белоруссии.

"21 января в 12.19 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет плановое повышение его мощности до номинальной, в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации", - сообщили в ведомстве. При этом отметили, что испытания систем и оборудования на номинальной мощности будут продолжены.

16 января Минэнерго сообщило, что первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети из-за срабатывания системы защиты генератора в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которой проводится тестирование систем и оборудования. Радиационный фон в районе станции оставался в норме.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт.

21 декабря Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска. БелАЭС было выдано разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока, 12 декабря он был выведен на полную мощность. При этом Минэнеро Белоруссии сообщило, что в рамках комплексного испытания оборудования планируется остановка выведенного на полную мощность первого энергоблока БелАЭС. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.

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Источник: ТАСС

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