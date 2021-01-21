«Россети Северный Кавказ» продолжают реализацию Программы снижения потерь на территории Республики Дагестан.

По решению генерального директора компании Виталия Иванова, чтобы ускорить завершение важного для обеспечения надежного электроснабжения жителей республики проекта, в Дагестан привлечены специалисты филиалов «Севкавказэнерго», «Каббалкэнерго», «Карачаево-Черкесскэнерго» и «Ставропольэнерго».



Напомним, первый этап программы снижения потерь предусматривает реконструкцию ветхих сетей, установку интеллектуальных приборов учета, замену перегруженных трансформаторов в зоне деятельности восьми районных электрических сетей (РЭС): Унцукульских, Гергебильских, Хунзахских, Ботлихских, Шамильских, Кайтагских, Тляратинских и Ахтынских.



С момента старта проекта в сентябре 2020 года специалисты смонтировали в республике более 7 тысяч «умных» счетчиков, работы по их установке продолжаются.



В зоне деятельности Ахтынских и Кайтагских РЭС, которые перевыполнили плановые задания по установке приборов учета нового поколения, уже дан старт реконструкции электрических сетей. В общей сложности энергетики планируют установить здесь почти 2,5 тысячи новых опор, а также заменить порядка 39 километров неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП).



Всего в рамках первого этапа Программы снижения потерь в зоне ответственности восьми указанных РЭС специалисты реконструируют более тысячи километров ветхих сетей с заменой неизолированного провода на СИП, проведут реконструкцию 25 километров воздушных линий 0,4-6-10 кВ с установкой 60 трансформаторов, заменят 60 перегруженных трансформаторов.



В энергокомпании отмечают, что главы районов Республики Дагестан оказывают активное содействие в реализации Программы. Однако работа энергетиков, направленная на модернизацию электросетевого хозяйства, не везде находит положительный отклик у населения. Связано это прежде всего с необходимыми временными отключениями электроснабжения. Для соблюдения безопасности и жителей, и специалистов энергетики обязаны по закону вводить временные ограничения энергоснабжения, которые бывают краткосрочными. Понимая социальную важность своей работы для повышения надежности энергоснабжения населения, специалисты стараются в ускоренном режиме завершать запланированные мероприятия.



Напомним, что до 2024 года в рамках Программы снижения потерь «Россети Северный Кавказ» планируют модернизировать в Дагестане более 5 тысяч километров воздушных линий электропередачи, установить и реконструировать 716 трансформаторных подстанций и смонтировать более 277 тысяч «умных» счётчиков.