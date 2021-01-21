“Бери рюкзак и иди в город”
21 января 2021, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика
«Россети Северный Кавказ» продолжают реализацию Программы снижения потерь на территории Республики Дагестан.
По решению генерального директора компании Виталия Иванова, чтобы ускорить завершение важного для обеспечения надежного электроснабжения жителей республики проекта, в Дагестан привлечены специалисты филиалов «Севкавказэнерго», «Каббалкэнерго», «Карачаево-Черкесскэнерго» и «Ставропольэнерго».
Напомним, первый этап программы снижения потерь предусматривает реконструкцию ветхих сетей, установку интеллектуальных приборов учета, замену перегруженных трансформаторов в зоне деятельности восьми районных электрических сетей (РЭС): Унцукульских, Гергебильских, Хунзахских, Ботлихских, Шамильских, Кайтагских, Тляратинских и Ахтынских.
С момента старта проекта в сентябре 2020 года специалисты смонтировали в республике более 7 тысяч «умных» счетчиков, работы по их установке продолжаются.
В зоне деятельности Ахтынских и Кайтагских РЭС, которые перевыполнили плановые задания по установке приборов учета нового поколения, уже дан старт реконструкции электрических сетей. В общей сложности энергетики планируют установить здесь почти 2,5 тысячи новых опор, а также заменить порядка 39 километров неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП).
Всего в рамках первого этапа Программы снижения потерь в зоне ответственности восьми указанных РЭС специалисты реконструируют более тысячи километров ветхих сетей с заменой неизолированного провода на СИП, проведут реконструкцию 25 километров воздушных линий 0,4-6-10 кВ с установкой 60 трансформаторов, заменят 60 перегруженных трансформаторов.
В энергокомпании отмечают, что главы районов Республики Дагестан оказывают активное содействие в реализации Программы. Однако работа энергетиков, направленная на модернизацию электросетевого хозяйства, не везде находит положительный отклик у населения. Связано это прежде всего с необходимыми временными отключениями электроснабжения. Для соблюдения безопасности и жителей, и специалистов энергетики обязаны по закону вводить временные ограничения энергоснабжения, которые бывают краткосрочными. Понимая социальную важность своей работы для повышения надежности энергоснабжения населения, специалисты стараются в ускоренном режиме завершать запланированные мероприятия.
Напомним, что до 2024 года в рамках Программы снижения потерь «Россети Северный Кавказ» планируют модернизировать в Дагестане более 5 тысяч километров воздушных линий электропередачи, установить и реконструировать 716 трансформаторных подстанций и смонтировать более 277 тысяч «умных» счётчиков.
«Мы задействовали весь необходимый персонал, специалисты работают и в выходные дни. В этой связи не могу не отметить всестороннюю помощь, которую оказывает руководство компаний «Россети» и «Россети Северный Кавказ» в вопросах развития электросетевого комплекса Дагестана», - отметил директор филиала «Дагэнерго» Магомед Абдурашидов.
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