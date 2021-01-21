Следствием установлено, что 27-летний безработный житель Хабаровского района, являясь лидером организованной группы, к противоправной деятельности привлек трех своих знакомых в возрасте 28, 30 и 42 лет. В ночное время с марта по май 2020 года сообщники на территории краевого центра в спальных микрорайонах похищали кабель. Далее обвиняемые сдавали его в пункты приема вторсырья.

В мае прошлого года подельники из колодца теплотрассы по улице Ворошилова в Индустриальном районе похитили около 150 метров кабеля связи на общую сумму порядка 80 тысяч рублей. Сразу после этого сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску с поличным задержали четверых злоумышленников. В багажнике автомобиля, принадлежащего одному из фигурантов, полицейские обнаружили бухту похищенного кабеля, а также набор специализированных слесарных инструментов. Ранее обвиняемые привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Денежные средства, вырученные от продажи похищенного имущества, они тратили на личные нужды.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по г. Хабаровску доказана причастность фигурантов к 14 противоправным эпизодам с общим ущербом более 600 тысяч рублей.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 и 4 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

В отношении одного обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – подписка о невыезде и надлежащем поведении.