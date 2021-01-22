Быстро, удобно, мобильно: телеграм-бот от "Москабельмет"

ГК «Москабельмет» запустил первого в кабельной промышленности России онлайн-помощника — телеграм-бота. В мессенджере, аудитория которого сейчас составляет 500 миллионов человек по всему миру, теперь есть @MkmRuBot.

Обратившись к боту, любой клиент предприятия может узнать, на какой стадии находится производство ожидаемой им продукции, какова плановая дата готовности заказа, а также получить на электронную почту подробный отчет о заказе.

Стоит отметить, что данные строго конфиденциальны и получить их у бота может только обладатель уникального идентификационного номера (УИН) или QR-кода конкретного заказа. Номер и код формируются индивидуально и содержатся в счете на оплату. Получить информацию о своем заказе можно как отсканировав QR-код, так и введя УИН вручную.

Развернутая информация, которую выдает @MkmRuBot, позволяет узнать процент готовности не только всего заказа, но и любой отдельной позиции в нем. Не дожидаясь полной отгрузки заказа, клиент может сразу забрать продукцию, выпуск которой уже завершен.

Функционал телеграм-бота от ГК «Москабельмет» не окончательный: в дальнейшем он будет расширен. Так, например, планируется увеличение перечня получаемой информации, расширение способов ее передачи, возможность подключения чата с менеджером по продажам.

Создание телеграм-бота продиктовано в первую очередь клиентоориентированностью, которая всегда является неотъемлемой часть философии «Москабельмет». По словам генерального директора группы компаний, Павла Морякова, такое решение было принято для того, чтобы сделать сотрудничество еще более удобным для клиента: «Сейчас в любой работе и в любом бизнесе самое дорогое – это время. Зная это на собственном опыте, мы понимаем, насколько оно важно и для наших заказчиков. Поэтому основная цель, которую мы преследуем в своем развитии, — это обеспечивать комфорт и быстроту работы с нами. Ценим время своих клиентов не меньше, чем собственное, и делаем все, чтобы его сохранять. Для этого продолжаем активную работу в направлении цифровизации всех процессов компании».