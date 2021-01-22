Прямой эфир RusCableLive от 22 января 2021 года стартовал сегодня в 11 утра. Каждую неделю Елизавета Коробкова и Сергей Кузьминов выходят в эфир youtube-канала медиахолдинга "РусКабель" и несколько часов обсуждают новости недели и общаются с пользователями.

Сотрудники РусКабеля рассказали о своей поездке в Людиново и Калугу. Проверки "Открытого склада" Ассоциации "Электрокабель" продолжаются. Вместе с Алексеем Каукианеном, руководителем проекта "Антиконтрафакт" Ассоциации "Электрокабель", наши сотрудники посетили "Калужский кабельный завод" и на завод "Людиновокабель". Как проходила проверка, отбор оразцов для испытаний в независимых лабораториях АЭК, кто присутсвовал, как организованы оба производства – об этом в фото и видео материалах в прямом эфире.

В рубрике "Главные новости недели" обсудили прогнозы и сценарии кабельного рынка проекта Эксперт.Аналитика. По прогнозу эксперта завода "Эксперт-Кабель" Анны Заславской объем рынка будет проседать. Интервью с Андрюсом Рудисом – отклики на профессиональном кабельном Форуме РусКабеля. Отмена утильсбора в 2021 году – главные моменты. Новости энергетики: главные материалы от редактора ЭНЕРГОСМИ. Разыграли набор стикеров от РусКабеля среди зрителей.



На Калужском кабельном заводе отобрали 6 образцов кабеля производства 2020 и 2021 годов, а так же один образец кабельного пластиката с пониженным дымовыделением (LS). Образцы будут переданы для испытаний в аккредитованный испытательный центр. На Людиновокабель для гостей провели небольшую экскурсию, взяли несколько образцов пвх-пластиката, СИП-провода, силового кабеля.

В отборах участвовали и сотрудники РусКабеля. Подробности и полное видео, интервью, комментарии от АЭК будут представлены в ближайшем выпуске RusCableReview.



В рубрике "Ретроспектива" подвели итого новогоднего розыгрыша от "СмоленскЭлектроКабель". Условия были просты: придумать четверостишие, слоган или хокку с упоминанием один (или несколькими) из этих слов: "VOLTA", "СЭК", "СмоленскЭлектроКабель". Победителями стали пользователи форума Маяковский и Олеся Козелина ПО "СЭК".



В рубрике "Инспекция по соцсетям" рассмотрели общественное требование от Ассоциации "Честная позиция" к Кирскабель (ТД "УНКОМТЕХ") от 24 декабря 2020 года и официальный ответ от изготовителя. В ответе изготовителя, по мнению Ассоциации, «Честная позиция», прослеживается попытка уклонения от исполнения мер, предусмотренных ст. 38 Федерального закона от 27 декабря 2002 года No 184-ФЗ «О техническом регулировании».



"Ассоциация «Честная позиция» уведомляет производителя АО «Кирскабель» о принятом решении направления материалов, о выявлении фактов нарушений требований ТР ТС 004/2011 и иных обязательных требований при производстве выпускаемой в обращение кабельной продукции, приобретенной у поставщика ООО «Торговый Дом «Ункомтех» в контрольно-надзорные органы для организации мер реагирования в пределах компетенции", – цитата сообщения в телеграм-канале Ассоциации.

В прямом эфире протестировали телеграм-бот от ГК "Москабельмет" – MkmRuBot. Обратившись к боту, любой клиент предприятия может узнать, на какой стадии находится производство ожидаемой им продукции, какова плановая дата готовности заказа, а также получить на электронную почту подробный отчет о заказе. Развернутая информация, которую выдает MkmRuBot, позволяет узнать процент готовности не только всего заказа, но и любой отдельной позиции в нем. Не дожидаясь полной отгрузки заказа, клиент может сразу забрать продукцию, выпуск которой уже завершен.

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