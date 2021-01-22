"Утилизаторам кабеля не надо доплачивать"
22 января 2021, 11:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИНВЕСТЭНЕРГО-2021
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Кабельная промышленность Машиностроение Электротехника Электроэнергетика
18 февраля 2021 года по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental открывается третья ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (Инвестэнерго-2021). В мероприятии принимают участие службы материально-технического обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний. В неформальной обстановке коллеги обмениваются мнениями о поставщиках, обсуждают практические вопросы модернизации основных фондов, закупочные процедуры.
На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний и награждаются лучшие производители в номинациях:
В рамках конференции состоится презентация ежегодной настенной карты «Инвестиционные проекты в электроэнергетике», которую каждый участник получает в подарок. Карта информирует об инвестициях в объекты электроэнергетики и планах по их модернизации.
Зарегистрировать участника конференции »
Телефоны: + 7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru
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