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Снабженцы электроэнергетических компаний встретятся в отеле InterContinental

18 февраля 2021 года по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental открывается третья ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (Инвестэнерго-2021).  В мероприятии принимают участие службы материально-технического обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний. В неформальной обстановке коллеги обмениваются мнениями о поставщиках, обсуждают практические вопросы модернизации основных фондов, закупочные процедуры.

На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний и награждаются лучшие производители в номинациях:

  • Паровые турбины
  • Газовые турбины
  • Гидротурбины
  • Турбогенераторы
  • Гидрогенераторы
  • Котельное оборудование
  • Трансформаторы
  • Высоковольтное оборудование
  • Трубопроводная арматура
  • Насосно-компрессорное оборудование
  • КИП и автоматика
  • Релейная защита и автоматика
  • Кабельно-проводниковая продукция
  • Опоры ЛЭП

В рамках конференции состоится презентация ежегодной настенной карты «Инвестиционные проекты в электроэнергетике», которую каждый участник получает в подарок. Карта информирует об инвестициях в объекты электроэнергетики и планах по их модернизации.

Зарегистрировать участника конференции »

Телефоны: + 7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru

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Источник: Московские нефтегазовые конференции

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