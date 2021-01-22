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В 2021 году "Россети Янтарь" отремонтируют 2457 км линий электропередачи в Калининградской области

В 2021 году Россети Янтарь отремонтируют 2457 км линий электропередачи в Калининградской области

22 января 2021, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЯНТАРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Янтарь

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В «Россети Янтарь» утвержден план ремонтных работ и технического обслуживания на 2021 год. На его мероприятия будет направлено 329,6 миллионов рублей. По сравнению с предыдущим годом сумма увеличилась на 3,3 %.

Для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей Калининградской области специалисты компании проведут ремонт 2 457 км линий электропередачи: заменят 273 км провода на ЛЭП 0,4-110 кВ, 2 311 опор ЛЭП, 2 254 изолятора, отремонтируют 360 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Энергетики также расчистят более 317 га трасс линий электропередачи.  

В «Россети Янтарь» создан аварийный запас оборудования и материалов, обеспечена готовность 16 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 2,1 МВт. Для участия в ремонтных и аварийно-восстановительных работах сформировано 88 бригад общей численностью 343 человека.

Напомним, ремонтная программа прошлого года была завершена в октябре. Несмотря на карантинные ограничения, ее мероприятия выполнены с опережением графика работ.

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Источник: Россети Янтарь

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