25 января в 22:02 произошел обрыв провода воздушной линий электропередачи ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра, в результате чего было зафиксировано короткое замыкание, что вызвало световые вспышки и электродуговые разряды. Предполагаемая причина технологического нарушения – повреждение провода из-за воздействия сильного ветра с дождем. Напомним, что Главное управление МЧС России по Республике Крым на 25 января объявило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.

В результате повреждения проводов полностью кратковременно отключалось электроснабжение около 27,9 тысяч абонентов в 18 населенных пунктах Ялтинского и Алуштинского городского округов. Суммарная отключенная нагрузка составила 38 МВт, из-за аварийного отключения обесточивались пять подстанций 110 кВ: Алушта, Шарха, Артек, Гурзуф, Массандра.

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» оперативно выполнили переключения на подстанциях и локализовали аварийный участок. Уже через 7 минут после фиксации аварии было подано напряжение на электроустановки большей части потребителей. Энергетики поэтапно восстанавливали электроснабжение, и по состоянию на 22:55 все ранее отключенные абоненты были запитаны по резервной схеме. Аварийные работы по основной линии продолжались в ночное время и были завершены к 09:30 26 января.

В настоящее время продолжается расследование для установления детальных причин технологического нарушения.