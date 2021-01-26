В поселке Марьино в Новой Москве благоустроят парк

В поселке Марьино Филимонковского поселения Новомосковского административного округа Москвы вскоре начнутся работы по благоустройству парка, сообщает RosTender.info.

Администрация поселения Филимонковское объявила тендер на проведение первого этапа обновления парка. На эти цели из бюджета поселения будет направлен 131 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 16 февраля, 19 февраля подведут итоги закупки.

В парке планируют вырубить аварийные и больные деревья, расширить и отремонтировать тротуары и дорожки, поставить скамейки и урны, провести электричество, освещение и видеонаблюдение, а также восстановить газоны, посадить цветы, кустарники и деревья. Работы начнутся в середине апреля, первый этап благоустройства завершат к началу сентября 2021 года.

