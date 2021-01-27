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Ethernet-кабель Furutech LAN-8 NCF: тройной экран и разъемы из материала NCF

Ethernet-кабель Furutech LAN-8 NCF: тройной экран и разъемы из материала NCF

27 января 2021, 14:45
Рубрика: Инновации
Метки: Furutech
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: stereo.ru

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Furutech

Сетевой кабель LAN-8 NCF производства компании Furutech относится к категории 8. Это значит, что новинка готова передавать до 40 Гбит/с на частотах до 2 000 МГц.

Каждый из готовых патч-кордов LAN-8 NCF оснащен концевыми разъемами с корпусами из диэлектрика Furutech Nano Crystal (NCF). По данным компании, этот материал генерирует отрицательные ионы, которые нейтрализуют статический заряд. Вдобавок NCF преобразует тепловую энергию, излучая ее в дальнем ИК-диапазоне.

NCF применяется в составе композита, в который также вошли нанокерамика и углерод. Разъем стандарта RJ45 (8P8C) получил немагнитные контакты, покрытые 24-каратным золотом, и оболочку из медного сплава с таким же покрытием.

Все металлические детали LAN-8 NCF прошли двухэтапную криогенную обработку и размагничивание по фирменной технологии Alpha. Это делается для стабилизации металла, снятия внутренних напряжений и повышения электропроводности.

Сам кабель выполнен на базе посеребренных проводников из меди OCC калибром 24 AWG в тефлоновой изоляции. Они перевиты и экранированы попарно, затем добавлено экранирование алюминиевой фольгой и медной оплеткой. Сверху кабель защищен гибкой, но прочной пластиковой оболочкой.

Кабель Furutech LAN-8 NCF Ethernet уже можно приобрести. Патч-корд минимальной длины 0,6 м в Великобритании обойдется в 120 фунтов, а максимальной (5 м) — в 260 фунтов стерлингов.

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Источник: stereo.ru

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