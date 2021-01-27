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"Крымэнерго" потратит более 570 млн рублей на проектирование ЛЭП на Южном берегу

Крымэнерго потратит более 570 млн рублей на проектирование ЛЭП на Южном берегу

27 января 2021, 13:25
Рубрика: Контракты
Метки: КРЫМЭНЕРГО, ГОСЗАКУПКИ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: c-inform.info

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Госпредприятие «Крымэнерго» ищет подрядчика проектирования линии электропередачи (ЛЭП) на Южном берегу Крыма за 573,9 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте государственных закупок.

Победителю тендера предстоит за 16 месяцев разработать проект строительства ЛЭП от ялтинского поселка Гаспра до поселка Лучистое, которое находится в алуштинском муниципалитете. В рамках работ также предусмотрено создание проекта реконструкции нескольких подстанций и демонтаж существующих ЛЭП на отдельных участках.

Выполнение работ по самому строительству предусмотрено до 2023 года. Финансирование и проектирования, и строительства ведется за счет федерального бюджета.

Согласно конкурсной документации, предполагается, что общая протяженность новой ЛЭП составит более 80 километров. Работы разделены на 18 этапов, предварительная стоимость выполнения строительно-монтажных работ оценивается в 13,2 млрд рублей.

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Источник: c-inform.info

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