RusCable Insider Digest
27 января 2021, 17:22
Рубрика: За рубежом
Метки: Schneider Electric
Отрасль: Электроэнергетика
Компания Schneider Electric объявила, что разработанное компанией программное решение по созданию микросети для малых и средних зданий – EcoStruxure™ Microgrid Solution for Small & Medium Buildings (EcoStruxure™ Microgrid) – становится доступным для канадских потребителей.
Предлагаемое Schneider Electric универсальное решение обеспечивает простую интеграцию распределенных энергоресурсов (distributed energy resources, DER) в системы энергоснабжения коммерческих и промышленных зданий, медицинских и образовательных учреждений, обеспечивая большую гибкость энергоснабжения, снижение затрат на электроэнергию и уменьшение выбросов углекислого газа (CO₂).
По словам директора по разработке решений для микросетей и стратегическому партнерству Schneider Electric Пратапа Ревура, энергетический ландшафт в настоящее время претерпевает глобальную трансформацию и внедрение ВИЭ играет решающую роль, так как помогает компенсировать зависимость от традиционной генерации и сокращать выбросы углерода. Отрадный фактор состоит в том, что предприятия увеличивают использование распределенных энергоресурсов, но существуют определенные сложности с управлением ими. Программное решение EcoStruxure™ Microgrid является простым в установке и рентабельным, что позволяет предприятиям сосредоточиться на получении максимальной отдачи от внедрения систем управления энергопотреблением.
EcoStruxure™ Microgrid разработана Schneider Electric с целью оптимизации управления микросетями в условиях возросшей сложности управления, обусловленной ростом распределенных энергоресурсов. Характерные особенности EcoStruxure™ Microgrid включают:
Благодаря интуитивно понятному веб-интерфейсу EcoStruxure Microgrid Build (EMB), позволяющему запустить EcoStruxure™ Microgrid одним кликом компьютерной мыши, предлагаемое Schneider Electric решение является оптимальным выбором для малых и средних предприятий, стремящихся оптимизировать свое энергопотребление. Поскольку предприятия по всей Канаде продолжают инвестировать в ВИЭ-генерацию и стремятся к достижению новых целей в области устойчивого развития, программное решение EcoStruxure™ Microgrid позволяет обеспечить большую гибкость в использовании энергоресурсов и интеграцию ВИЭ с минимальными усилиями со стороны пользователей.
Информационно-аналитический ресурс Design Engineering
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter