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Schneider Electric запускает в Канаде систему управления микросетями для малых и средних предприятий

Schneider Electric запускает в Канаде систему управления микросетями для малых и средних предприятий

27 января 2021, 17:22
Рубрика: За рубежом
Метки: Schneider Electric
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Компания Schneider Electric объявила, что разработанное компанией программное решение по созданию микросети для малых и средних зданий – EcoStruxure™ Microgrid Solution for Small & Medium Buildings (EcoStruxure™ Microgrid) – становится доступным для канадских потребителей.

Предлагаемое Schneider Electric универсальное решение обеспечивает простую интеграцию распределенных энергоресурсов (distributed energy resources, DER) в системы энергоснабжения коммерческих и промышленных зданий, медицинских и образовательных учреждений, обеспечивая большую гибкость энергоснабжения, снижение затрат на электроэнергию и уменьшение выбросов углекислого газа (CO₂).

По словам директора по разработке решений для микросетей и стратегическому партнерству Schneider Electric Пратапа Ревура, энергетический ландшафт в настоящее время претерпевает глобальную трансформацию и внедрение ВИЭ играет решающую роль, так как помогает компенсировать зависимость от традиционной генерации и сокращать выбросы углерода. Отрадный фактор состоит в том, что предприятия увеличивают использование распределенных энергоресурсов, но существуют определенные сложности с управлением ими. Программное решение EcoStruxure™ Microgrid является простым в установке и рентабельным, что позволяет предприятиям сосредоточиться на получении максимальной отдачи от внедрения систем управления энергопотреблением.

EcoStruxure™ Microgrid разработана Schneider Electric с целью оптимизации управления микросетями в условиях возросшей сложности управления, обусловленной ростом распределенных энергоресурсов. Характерные особенности EcoStruxure™ Microgrid включают:

  • Управление подключением микросети к электрической сети общего пользования: обеспечение мониторинга состояния сети общего пользования в режиме реального времени и управление подключением к сети общего пользования или работой в автономном режиме для обеспечения непрерывности бизнеспроцессов.
  • Подготовка к работе в автономном режиме: сбор поступающей информации о погодных условиях и определение вероятности возникновения серьезных неблагоприятных погодных условий для своевременной подготовки системы управления энергопотреблением к автономной работе.
  • Снижение затрат на оплату энергопотребления: контроль работы распределенных энергоресурсов в целях снижения энергопотребления объекта в периоды пиковых нагрузок и определение оптимальных периодов времени для потребления, производства или хранения энергии с целью снижения общих затрат на оплату потребляемых энергоресурсов.

Благодаря интуитивно понятному веб-интерфейсу EcoStruxure Microgrid Build (EMB), позволяющему запустить EcoStruxure™ Microgrid одним кликом компьютерной мыши, предлагаемое Schneider Electric решение является оптимальным выбором для малых и средних предприятий, стремящихся оптимизировать свое энергопотребление. Поскольку предприятия по всей Канаде продолжают инвестировать в ВИЭ-генерацию и стремятся к достижению новых целей в области устойчивого развития, программное решение EcoStruxure™ Microgrid позволяет обеспечить большую гибкость в использовании энергоресурсов и интеграцию ВИЭ с минимальными усилиями со стороны пользователей.

Информационно-аналитический ресурс Design Engineering

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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