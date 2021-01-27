В "Домодедово" построят новую взлетно-посадочную полосу

В международном аэропорту «Домодедово» планируются работы по реконструкции и развитию инфраструктуры взлетно-посадочных полос, сообщает RosTender.info.

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» объявила тендер на выполнение проектных и изыскательских работ по развитию аэропорта «Домодедово». Стоимость проектирования оценивается в 49 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 17 февраля, 26 февраля подведут итоги закупки.

В аэропорту будут реконструировать объекты федеральной собственности в рамках госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы». Заказчиком работ выступает Федеральное агентство воздушного транспорта. Проект должен быть готов в декабре 2021 года.Согласно материалам тендера, на первом этапе реконструкции планируется ввести в строй новую взлетно-посадочную полосу-2. На втором будет открыта новая магистральная рулежная дорожка «S» и соединительная рулежная дорожка. На третьем планируется переоборудовать старую взлетно-посадочную полосу-2 и запустить ее в эксплуатацию в виде магистральной рулежной дорожки «Т». Реконструкцию, по расчетам заказчика, должны завершить в 2023 году.

