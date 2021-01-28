25 сел в Крыму обеспечат газом

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство газопровода для газоснабжения сел Акимовского направления Нижнегорского района Республики Крым. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектной документацией, одобренной экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство подземного распределительного газопровода высокого давления. Общая протяженность газопровода составит более 107 км.

Реализация проектных решений позволит обеспечить газом потребителей Нижнегорского района – сел: Акимовка, Чкалово, Михайловка, Уютное, Двуречье, Кирсановка, Лиственное, Цветущее, Охотское, Родники, Лужки, Емельяновка, Изобильное, Межевое, Кунцево, Зоркино, Неженское, Великоселье, Пшеничное, Луговое, Степановка, Заливное, Коврово, Дворовое, Любимовка.

Газоснабжение сел Акимовского направления Нижнегорского района Республики Крым проводится в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 г.».

Проект строительства газопровода разработали в ООО «Газ-Премиум». Застройщик – ГУП Республики Крым «Крымгазсети».