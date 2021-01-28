 
Цифровая революция

"Россети" перевели в "цифру" 100% районов электрических сетей в Калининградской области

Это первый регион России, где проект реализован на всей территории. В 17 районах электрических сетей (РЭС) «Россети Янтарь» обеспечена удалённая наблюдаемость энергообъектов в режиме реального времени, высокий уровень управляемости и автоматизации всех процессов.

В рамках трех технологических этапов проекта «Цифровой РЭС» по всей Калининградской области смонтировано 383 реклоузера, модернизировано более 500 ячеек 15 кВ с установкой микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики, телеметрии. 78 % точек учета «Россети Янтарь» оснащены «умными» счетчиками. Установлено более 112 000 интеллектуальных приборов учета.

Основу оперативно-диспетчерского управления составляет отечественный программный комплекс СК-11, который может обрабатывать свыше 75 000 сигналов в секунду. Диспетчеры осуществляют 24/7 мониторинг за состоянием сети 0,4-330 кВ, мгновенно получают информацию о любых нарушениях, управляют энергооборудованием в режиме реального времени.

Цифровые РЭС уже подтвердили высокую эффективность. За время реализации проекта, с 2018 по 2020 годы, продолжительность и частота отключений потребителей (индексы SAIDI и SAIFI) снижены на 44% и 34%, время восстановления электроснабжения – на 20%. Потери электроэнергии сокращены на 35%.

Всего «Россети» создали уже 38 цифровых РЭС в различных регионах России. Работа проводится в соответствии с концепцией «Цифровая трансформация 2030». К концу 2021 года минимум один проект будет реализован в каждом филиале распределительной сетевой компании. К 2030 году перейдут на «цифру» более 1 500 РЭС в зоне ответственности «Россетей».

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Источник: Россети Янтарь

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