Из-за большого интереса участников подать заявку теперь можно до 7 февраля. Правила – на официальном портале Лидерыэнергетики.рф.

Профиль конкурсантов должен соответствовать одному из трех направлений: реализация услуг и учёт электроэнергии, оперативно-технологическое управление, цифровизация. Уже зарегистрировались 2 800 специалистов Группы «Россети» и других компаний - больше, чем на первый конкурс в 2019 году.

Конкурс включает в себя дистанционные мероприятия (тестирование, оценка по методу «360 градусов», решение практических кейсов) и финал, который состоится в июне в Ростове-на-Дону (сроки могут быть скорректированы с учётом эпидемиологической ситуации).

По итогам будут определены 100 лучших специалистов, которые получат приоритет при замещении руководящих должностей. Также наградой для победителей станут гранты на обучение и возможность участия в программах наставничества, а для финалистов – годовой доступ к электронной библиотеке для саморазвития.