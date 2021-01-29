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Регистрация на второй Всероссийский конкурс "Лидеры энергетики" продлена на неделю

Регистрация на второй Всероссийский конкурс Лидеры энергетики продлена на неделю

29 января 2021, 11:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ, ЛИДЕРЫ ЭНЕРГЕТИКИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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Из-за большого интереса участников подать заявку теперь можно до 7 февраля. Правила – на официальном портале Лидерыэнергетики.рф.

Профиль конкурсантов должен соответствовать одному из трех направлений: реализация услуг и учёт электроэнергии, оперативно-технологическое управление, цифровизация. Уже зарегистрировались 2 800 специалистов Группы «Россети» и других компаний - больше, чем на первый конкурс в 2019 году.

Конкурс включает в себя дистанционные мероприятия (тестирование, оценка по методу «360 градусов», решение практических кейсов) и финал, который состоится в июне в Ростове-на-Дону (сроки могут быть скорректированы с учётом эпидемиологической ситуации).

По итогам будут определены 100 лучших специалистов, которые получат приоритет при замещении руководящих должностей. Также наградой для победителей станут гранты на обучение и возможность участия в программах наставничества, а для финалистов – годовой доступ к электронной библиотеке для саморазвития.

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Источник: ПАО "Россети"

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