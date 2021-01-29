В Сургуте построят второй мост через реку Обь

Главгосэкспертиза России выдала заключение по итогам проведения технологического и ценового аудита инвестиционного проекта строительства мостового перехода на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проект реализуется в рамках региональной государственной программы «Современная транспортная система».

В настоящее время через Сургут проходит федеральная трасса Р404 Тюмень – Нижневартовск, - единственная дорога, соединяющая север России (Западной Сибири) и Тюменскую область. Кроме того, транспортная система города включает вантовый мост через реку Обь длиной 2,110 км, запущенный в эксплуатацию в 2000 году.

Для обеспечения необходимой пропускной способности, а также развития транспортных потоков в формирующейся сети автомобильных дорог в округе строится новая автомобильная дорога, которая станет частью перспективного федерального транспортного коридора «Москва – Тюмень – Сургут – Салехард». Действующий мост, несмотря на непродолжительный срок эксплуатации, также не выдерживает возрастающий объем транспортного потока, в связи с чем было принято решение о строительстве второго мостового перехода, который поможет избежать транспортного коллапса, а также позволит повысить уровень безопасности.

Строительство еще одного мостового перехода через реку Обь в районе Сургута окажет содействие решению стратегических вопросов национальной безопасности в рамках социально-экономического развития регионов России, а также улучшению межрегиональных связей Тюменской области и Ханты – Мансийского автономного округа – Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа при развитии автодорожных маршрутов Санкт-Петербург - Котлас - Сыктывкар - Пермь - Ханты-Мансийск - Сургут - Томск и Тюмень - Сургут - Новый Уренгой - Надым – Салехард.

Согласно материалам, направленным в Главгосэкспертизу России для проведения технологического и ценового аудита инвестиционного проекта, будущий мостовой переход построят на территории Сургутского и Нефтеюганского районов, а также городского округа Сургут. В составе сооружения предусмотрены три участка автомобильной дороги, инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, восемь мостов через водотоки, включая мост через основное русло реки Обь, путепроводы, транспортные развязки на пересечении с автомобильными дорогами «г. Нефтеюганск - г. Сургут» и «Восточная объездная г. Сургута», технические средства организации дорожного движения и другие объекты.

Общая длина мостового перехода составит 45,389 км, в том числе длина моста через реку Обь – 1,758 км.

По результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционного проекта эксперты Главгосэкспертизы рекомендовали оптимизировать место размещения объекта при разработке документации по планировке территории и инженерно-технические решения по автомобильным дорогам в части обоснования распределения транспортных потоков с учетом загрузки автомобильных дорог, уточнения высоты насыпи и заложения ее откосов.

Кроме того, для разработки проектной документации и реализации инвестиционного проекта необходимы уточнение гидрологических характеристик реки Оби, дополнительные сведения по инженерно-экологическим изысканиям и планировочной организации земельного участка, а также оптимизация конструктивных решений в части зданий и сооружений с учетом рекомендаций заключения.

В качестве положительных условий реализации проекта отмечено то, что работы планируется осуществлять вблизи имеющейся инфраструктуры, что позволяет сократить затраты, а использование конструктивных решений и технологий, неоднократно применявшихся для аналогичных объектов, должно обеспечить высокий уровень надежности перехода.

Для Сургута будут решены вопросы по организации движения с выводом транзитного транспорта из городской черты. Кроме того, снизятся затраты по содержанию действующего автодорожного моста через реку Обь и улучшится экологическая ситуация в городе. Мостовой переход позволит перераспределить транспортные потоки, улучшить режим движения транспортных средств и пропуск тяжелого и крупногабаритного транспорта, а также создаст резерв для перспективных грузоперевозок.

Застройщик - Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление автомобильных дорог». Исполнитель обоснования инвестиций - АО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург».

Фото: Osurgut.com