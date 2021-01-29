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Xiaomi научила смартфоны заряжаться по воздуху

Xiaomi научила смартфоны заряжаться по воздуху

29 января 2021, 13:30
Рубрика: Инновации
Метки: Xiaomi
Отрасль: Электротехника Телекоммуникация (связь) 
Источник: РИА Новости

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Xiaomi представила зарядную станцию Mi Air Charge, способную заряжать совместимые гаджеты по воздуху. О революционной разработке компания сообщила в своем блоге.

Станция представляет собой специальную коробку, которая может формировать луч в миллиметровой волне и отправлять нескольким потребителям. Волны преобразуются в электричество, которое и заряжает смартфон.

Mi Air Charge буквально нашпигован приемниками и передатчиками — 5 антенн определяют местоположение совместимого устройства в комнате, а 144 антенны передают волны. Зарядная башня способна одновременно работать с несколькими устройствами, которые находятся на расстоянии в несколько метров. Мощность питания составляет 5 Ватт на каждый гаджет.

Впрочем, ныне существующие смартфоны Mi Air Charge Technology не поддерживают. Как заявили китайцы, совместимый гаджет (это может быть не только телефон, а, например, телевизор) должен иметь радиомаяк и приемное устройство.

О сроках выхода зарядной станции Mi Air Charge и совместимых устройств не сообщается.

Фото: © Xiaomi

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Источник: РИА Новости

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