«Ростелеком» построит частную сеть стандарта LTE (pLTE) на территории Средневилюйского газоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия). Проект реализуется по заказу Якутской топливно-энергетической компании (ПАО «ЯТЭК»). Сеть pLTE обеспечит ЯТЭК надежную передачу данных с учетом требований информационной безопасности и станет основой для внедрения цифровых технологий в промышленности.

На территории месторождения «Ростелеком» построит и введет в эксплуатацию пять базовых станций и центральный узел pLTE. Используемые диапазоны частот базовых станций 800 МГц, 1800 МГц и 2600 МГц гарантируют высокую скорость передачи данных и широкий радиус покрытия.

Использование беспроводной сети pLTE обеспечит гибкую коммуникацию между сотрудниками, дуплексную телефонию с абонентами автоматической телефонной станции, предназначенной для использования внутри компании.

Директор филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком» Константин Войтеховский: «Запуск сети pLTE позволит внедрить на производстве ЯТЭК цифровые решения, основанные на телеметрии. С их помощью сотрудники компании смогут удаленно контролировать работу скважин и систему трубопроводного транспорта. Кроме того, ряд сервисов будет направлен на обеспечение безопасности сотрудников и производства. Внедрение цифровых сервисов в промышленность — это еще один шаг на пути к цифровой экономике».

Телеметрия «Умной скважины» будет реализована с помощью технологии NB-IoT*. Сервис позволит сотрудникам компании управлять производственными объектами на расстоянии. Например, считывать данные о давлении и температуре на скважинах с естественным давлением, не оборудованных электроснабжением. При этом датчик будет работать в энергосберегающем режиме на встроенной батарее не менее трех лет.

С помощью программно-аппаратного комплекса «Умная каска» диспетчер предприятия сможет определить местоположение работника, контролировать его положение в пространстве, информацию о серьезных ударах по каске и создавать оптимальные треки для обходчиков. Дополнительно вместе с производственным шлемом сотрудникам ЯТЭК будет выдан трекер, осуществляющий сверхточное позиционирование работника. В случае происшествия устройство автоматически передаст последние координаты сотрудника и отправит сигнал тревоги на диспетчерский пульт, параллельно активировав специальную сеть для поиска.

Также на территории предприятия будет реализовано видеонаблюдение с интеллектуальной функцией видеоаналитики.

Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов: «Широкополосная сеть pLTE станет инфраструктурной базой для цифровой трансформации компании, создаст основу для работы всех цифровых сервисов, позволяющих повысить прозрачность, эффективность и безопасность бизнес-процессов. Данное мероприятие мы реализуем в рамках Концепции цифрового месторождения ПАО “ЯТЭК”, утвержденной советом директоров общества в 2020 году».

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) — основное газодобывающие предприятие Якутии, владеет лицензиями на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на Толонском участке и геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка.

На 31 декабря 2020 года балансовые запасы ЯТЭК составляют 392 млрд кубометров природного газа и 17 млн тонн газового конденсата. Ежегодная добыча — 1,7 млрд кубометров газа и 120 тыс. тонн газового конденсата.

В январе 2021 года компания получила право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на трех новых лицензионных участках: Северном, Южном и Майском в Республике Саха (Якутия) с общей площадью 43,5 тыс. км2 с совокупными ресурсами 359,1 млрд кубометров газа, 21,6 млн тонн газового конденсата и 64,2 млн тонн нефти.

Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Республики Саха (Якутия). Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком — Дальний Восток»).

«Ростелеком — Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет семь региональных филиалов — Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал Сахателеком.

* NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) — стандарт сотовой связи для устройств телеметрии, основанный на LTE и предусматривающий передачу небольших объемов данных.

Фото: ПАО «ЯТЭК»