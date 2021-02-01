Expert.Аналитика. Заключительная часть 3
1 февраля 2021, 16:40
Рубрика: Происшествия
Метки: РОСТОВСКАЯ АЭС, РОСЭНЕРГОАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика
Служебная проверка проводится на Ростовской атомной электростанции в городе Волгодонске Ростовской области в связи с получением сообщения об угрозе работе объекта. Об этом в понедельник сообщил ТАСС начальник управления информации и общественных связей станции Сергей Игнатовский.
Ранее в понедельник некоторые СМИ сообщили, что в адрес начальника службы безопасности АЭС поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва на станции.
"По факту сообщения о предполагаемой угрозе работе станции проводится служебная проверка", - сказал собеседник агентства.
Игнатовский добавил, что три из четырех энергоблоков АЭС работают в штатном режиме. Четвертый энергоблок в воскресенье вывели на планово-предупредительный ремонт.
Ростовская атомная электростанция - филиал концерна "Росэнергоатом" (ГК "Росатом"), в 2001-2010 годах носила название "Волгодонская АЭС". Расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км к северо-востоку от Волгодонска. Ростов-на-Дону и Волгоград расположены в 205 км и 175 км от станции.
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