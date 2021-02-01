 
Происшествия

Ростовская АЭС проводит проверку после сообщения об угрозе взрыва на станции

Ростовская АЭС проводит проверку после сообщения об угрозе взрыва на станции

1 февраля 2021, 16:40
Рубрика: Происшествия
Метки: РОСТОВСКАЯ АЭС, РОСЭНЕРГОАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
235

Служебная проверка проводится на Ростовской атомной электростанции в городе Волгодонске Ростовской области в связи с получением сообщения об угрозе работе объекта. Об этом в понедельник сообщил ТАСС начальник управления информации и общественных связей станции Сергей Игнатовский.

Ранее в понедельник некоторые СМИ сообщили, что в адрес начальника службы безопасности АЭС поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва на станции.

"По факту сообщения о предполагаемой угрозе работе станции проводится служебная проверка", - сказал собеседник агентства.

Игнатовский добавил, что три из четырех энергоблоков АЭС работают в штатном режиме. Четвертый энергоблок в воскресенье вывели на планово-предупредительный ремонт.

Ростовская атомная электростанция - филиал концерна "Росэнергоатом" (ГК "Росатом"), в 2001-2010 годах носила название "Волгодонская АЭС". Расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км к северо-востоку от Волгодонска. Ростов-на-Дону и Волгоград расположены в 205 км и 175 км от станции.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Происшествия
01.02.2021
"Сахалинэнерго" восстановило электроснабжение в г. Корсакове
Молодого жителя Рубцовска убило током при попытке кражи кабеля с подстанции 27.01.2021
Молодого жителя Рубцовска убило током при попытке кражи кабеля с подстанции
Энергетики ГУП РК 26.01.2021
Энергетики ГУП РК "Крымэнерго" оперативно восстановили электроснабжение Ялтинского и Алуштинского го...
В детском саду Вологды загорелась проводка 26.01.2021
В детском саду Вологды загорелась проводка
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
IEKономический форум RusCable Live
+