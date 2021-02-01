Амурское областное Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий рассмотрело проектную документацию на первый этап строительства Большого городского центра «Трибуна Холл» в Благовещенске. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проект строительства современного многофункционального культурного центра «Трибуна-холл» в столице Приамурья реализуется в рамках региональной государственной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» и муниципальной программы «Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2021 годы». Финансирование объектов общей стоимостью свыше 2 млрд рублей планируется осуществлять из федерального, областного и городского бюджетов. Планируется, что завершено строительство, которое пройдет в два этапа, будет в 2023 году.

В составе комплекса «Трибуна Холл», первый этап строительства которого одобрен экспертами, предусмотрено размещение на площади имени Ленина современного культурного центра, а также трибуны для зрителей, которая будет использоваться и как смотровая площадка на центральной набережной Амура. Кроме того, здесь обустроят детские и спортивные площадки, а также пешеходную зону с уникальным светомузыкальным фонтанным комплексом.

В состав проектной документации включены и мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в зоне строительства, в том числе бюста Ф.Н. Мухина, установленного в центре города в 1957 году в честь первого председателя Амурского облисполкома и Благовещенского горсовета Федора Николаевича Мухина 1878-1919), и памятника В.И. Ленину работы выдающегося советского скульптора Е.В. Вучетича, установленного на площади имени Ленина в 1959 году. Для защиты объектов культурного наследия от возможного влияния негативных факторов здание «Трибуна Холл» будет построено на расстоянии 225 м от памятника В.И. Ленину и 330 м от бюста Ф.Н. Мухина.

Застройщик – ООО «Дальневосточная строительная компания». Проектные организации – ООО «Вэлком», ООО «Благпроект», ООО «Амургражданпроект».

Фото: asn24.ru