"Сибантрацит" увеличит добычу на Колыванском месторождении

Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый этап строительства карьера по добыче антрацита на Восточном участке Колыванского месторождения. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Колыванское месторождение расположено в северной части Горловского угольного бассейна - единственного в мире, где добыча антрацита ведется открытым способом. Разработку запасов высококачественного угля, которому присвоен высший класс Ultra High Grade (UHG), ведут АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный». Участок недр «Восточный», где планируется строительство карьера производственной мощностью 10 млн тонн, находится на территории Искитимского района Новосибирской области.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена корректировка первого этапа, в ходе которого построят карьерную выемку, северо-восточный и северный отвал, склад потенциально-плодородного слоя почвы. Кроме того, здесь проложат технологические автомобильные дороги, инженерные сети, воздушные и кабельные линии электропередачи, а также установят очистные сооружения, системы водосбора и отведения карьерных и поверхностных стоков.

Основным источником электроснабжения участка открытых горных работ служит действующая подстанция ПС 35/6 кВ «Восточная» с двумя силовыми трансформаторами мощностью 2×6300 кВА. Резервным источником питания для насосных установок карьерных водосборников станет подстанция ПС 35/6 кВ «Колыванская».

Проектная организация – ООО «Сибгеопроект».

Фото: tayga.info