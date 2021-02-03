 
За рубежом

На северо-востоке Бразилии планируется построить две ВЭС мощностью 434 МВт и 465 МВт

На северо-востоке Бразилии планируется построить две ВЭС мощностью 434 МВт и 465 МВт

3 февраля 2021, 11:00
Рубрика: За рубежом
Метки: БРАЗИЛИЯ, ВЭС, ВИЭ
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
235

Французская энергокомпания Engie подписала договор на сумму $ 417 млн с компанией Siemens Gamesa, специализирующейся на изготовлении ветроагрегатов, на поставку ветровых турбин для первой очереди проекта строительства наземной ВЭС Santo Agostinho в штате Риу-Гранди-ду-Норти (Rio Grande do Norte), расположенном в северо-восточном регионе Бразилии.

Первую очередь проекта общей мощностью 434 МВт планируется ввести в эксплуатацию в марте 2023 г. Продажа электроэнергии, выработанной ВЭС, будет осуществляться непосредственно на оптовом энергорынке. Кроме того, бразильская компания Essentia Energia, специализирующаяся в области ВИЭ-энергетики, подписала соглашение с правительством штата Баия (северо-восточный регион Бразилии) о разработке проекта ВЭС São Vitor мощностью 465 МВт, стоимость строительства которой составит $ 434 млн. В декабре 2020 г. Siemens Gamesa была выбрана в качестве поставщика ветровых турбин для ВЭС São Vitor. Компания поставит 75 ветровых турбин типа SG 5.8-170 мощностью 6,2 МВт каждая. Ожидается, что поставки выработанной станцией электроэнергии начнутся во втором квартале 2022 г.

В настоящее время Essentia Energia также разрабатывает проект строительства СЭС Sol do Sertao мощностью 474 МВт, которая, как ожидается, будет введена в эксплуатацию во второй половине 2021 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Минэнерго ответило на претензии Финляндии по поставкам электроэнергии 03.02.2021
Минэнерго ответило на претензии Финляндии по поставкам электроэнергии
В Узбекистане планируется создать общий электроэнергетический рынок 02.02.2021
В Узбекистане планируется создать общий электроэнергетический рынок
В Португалии выведена из эксплуатации предпоследняя угольная ТЭС мощностью около 1,2 ГВт 02.02.2021
В Португалии выведена из эксплуатации предпоследняя угольная ТЭС мощностью около 1,2 ГВт
Агентство IRENA создает новые партнерства для ускорения энергетической трансформации 02.02.2021
Агентство IRENA создает новые партнерства для ускорения энергетической трансформации
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно