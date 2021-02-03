Французская энергокомпания Engie подписала договор на сумму $ 417 млн с компанией Siemens Gamesa, специализирующейся на изготовлении ветроагрегатов, на поставку ветровых турбин для первой очереди проекта строительства наземной ВЭС Santo Agostinho в штате Риу-Гранди-ду-Норти (Rio Grande do Norte), расположенном в северо-восточном регионе Бразилии.

Первую очередь проекта общей мощностью 434 МВт планируется ввести в эксплуатацию в марте 2023 г. Продажа электроэнергии, выработанной ВЭС, будет осуществляться непосредственно на оптовом энергорынке. Кроме того, бразильская компания Essentia Energia, специализирующаяся в области ВИЭ-энергетики, подписала соглашение с правительством штата Баия (северо-восточный регион Бразилии) о разработке проекта ВЭС São Vitor мощностью 465 МВт, стоимость строительства которой составит $ 434 млн. В декабре 2020 г. Siemens Gamesa была выбрана в качестве поставщика ветровых турбин для ВЭС São Vitor. Компания поставит 75 ветровых турбин типа SG 5.8-170 мощностью 6,2 МВт каждая. Ожидается, что поставки выработанной станцией электроэнергии начнутся во втором квартале 2022 г.

В настоящее время Essentia Energia также разрабатывает проект строительства СЭС Sol do Sertao мощностью 474 МВт, которая, как ожидается, будет введена в эксплуатацию во второй половине 2021 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata