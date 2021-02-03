АЭК открывает склады:
проект “Открытый склад” на “Калужском кабельном заводе” и “Людиновокабель”
3 февраля 2021, 10:00
Рубрика: Происшествия
Метки: АО РЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Продолжаются работы по устранению аварийной ситуации в микрорайоне «Чистая слобода». На месте происшествия создан оперативный штаб в составе представителей ГУ МЧС по Новосибирской области, администрации города и района, электросетевой организации АО «РЭС» и застройщика микрорайона.
Напомним, что 2 февраля 2021 года в результате несогласованных с сетевой организацией работ по проколу грунта в м-не «Чистая слобода» произошло повреждение трех кабельных линий (КЛ) 10 кВ, что привело к аварийному отключению электроснабжения 5 абонентских ТП (не являются частью электросетевого хозяйства АО «РЭС»), 16 многоквартирных домов, 1 детского сада.
В процессе выполнения восстановительных работ выявлено дополнительное повреждение еще одной КЛ, таким образом, повреждены все питающие линии – и основные, и резервные. Определен виновник повреждения линий электропередачи – работы по проколу грунта выполнялись силами подрядной организации застройщика микрорайона. Оформлен соответствующий акт о повреждении объектов электрических сетей на ООО «Спецпромстрой».
В настоящее время со стороны АО «РЭС» выполнены следующие работы в рамках устранения аварии:
Группировка сил и средств АО «РЭС» была усилена, всего в ликвидации последствий аварии задействовано 8 бригад, 19 человек и 15 единиц техники. В настоящее время работы по устранению повреждений кабельных линий продолжаются. Полное восстановление электроснабжения прогнозируется до конца дня.
Оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и предполагаемых сроках их устранения можно уточнить:
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