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При устранении аварии в микрорайоне "Чистая слобода" выявлены дополнительные повреждения

При устранении аварии в микрорайоне Чистая слобода выявлены дополнительные повреждения

3 февраля 2021, 10:00
Рубрика: Происшествия
Метки: АО РЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "РЭС"

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АО РЭС

АО РЭС

АО РЭС

Продолжаются работы по устранению аварийной ситуации в микрорайоне «Чистая слобода». На месте происшествия создан оперативный штаб в составе представителей ГУ МЧС по Новосибирской области, администрации города и района, электросетевой организации АО «РЭС» и застройщика микрорайона.

Напомним, что 2 февраля 2021 года в результате несогласованных с сетевой организацией работ по проколу грунта в м-не «Чистая слобода» произошло повреждение трех кабельных линий (КЛ) 10 кВ, что привело к аварийному отключению электроснабжения 5 абонентских ТП (не являются частью электросетевого хозяйства АО «РЭС»), 16 многоквартирных домов, 1 детского сада.

В процессе выполнения восстановительных работ выявлено дополнительное повреждение еще одной КЛ, таким образом, повреждены все питающие линии – и основные, и резервные. Определен виновник повреждения линий электропередачи – работы по проколу грунта выполнялись силами подрядной организации застройщика микрорайона. Оформлен соответствующий акт о повреждении объектов электрических сетей на ООО «Спецпромстрой».

В настоящее время со стороны АО «РЭС» выполнены следующие работы в рамках устранения аварии:

  • организовано предоставление 3 резервных источников электроснабжения (генераторных установок), подключены социально-значимые объекты (детский сад, индивидуальные тепловые пункты в МКД) и часть МКД (остаются отключенными дома по ул. Спортивная, 13/1, 15 и ул. Титова, 252/2);
  • еще 2 генератора из филиалов компании находятся в пути, по прибытию к ним будут подключены оставшиеся абонентские подстанции;
  • обнаружены места повреждения на двух из четырех поврежденных КЛ, участки готовятся к монтажу.

Группировка сил и средств АО «РЭС» была усилена, всего в ликвидации последствий аварии задействовано 8 бригад, 19 человек и 15 единиц техники. В настоящее время работы по устранению повреждений кабельных линий продолжаются. Полное восстановление электроснабжения прогнозируется до конца дня.

Оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и предполагаемых сроках их устранения можно уточнить:

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Источник: АО "РЭС"

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