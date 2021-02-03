Регулятор в энергетике Великобритании Ofgem провел анализ работы энергосистемы Великобритании с целью определения существующих и будущих проблем в функционировании национальной энергосистемы и оценки способности действующей структуры управления энергосистемой реализовать установленные в Великобритании целевые показатели по нулевым выбросам вредных веществ.

По результатам проверки Ofgem рекомендует правительству Великобритании создать независимого системного оператора (Independent System Operator, ISO), который обеспечит достижение целей по нулевым выбросам с наименьшими затратами для потребителей. Независимый системный оператор будет полностью отделен от энергохолдинга National Grid и в его функции будет входить управление режимами работы национальной энергосистемы, развитие сети станций зарядки для миллионов электромобилей и обеспечение быстрого роста объектов генерации на базе ВИЭ при сохранении надежности энергоснабжения. В прошлом месяце правительство Великобритании обязалось провести консультации по пересмотру системы управления энергетической системой. Правительство признало, что любые дополнительные обязанности могут потребовать большей независимости системного оператора от энергохолдинга National Grid, осуществляющего управление национальной энергосистемой после приватизации*.

Регулятор в своем обзоре подсчитал, что создание ISO с возложением на него новых обязанностей по управлению национальной энергосистемой, подразумевающих более активное участие системного оператора в проектировании и планировании развития сетевой инфраструктуры, а также предоставление правительству Великобритании независимых рекомендаций по наилучшим способам достижения целей по нулевому уровню вредных выбросов к 2050 г., может сэкономить для потребителей от £ 0,4 млрд до £ 4,8 млрд в период с 2022 г. по 2050 г.

По мнению регулятора, новые обязанности, возлагаемые на ISO, могут включать:

Предоставление независимых рекомендаций правительству и Ofgem по новым инвестиционным проектам в газовом и электроэнергетическом секторах, а также по затратам и компромиссным решениям на пути к «чистой» энергетике.

Более активное участие в обеспечении баланса спроса и предложения на уровне региональных и национальной энергосистем, включая создание новых возможностей для поощрения производителей и потребителей за гибкость в производстве и использовании электроэнергии.

Принятие на себя более широких обязанностей по планированию развития электросетевой инфраструктуры, например, проектирование и строительство сетевой инфраструктуры для присоединения шельфовых ВЭС к энергосистеме Великобритании.

Официальный сайт Ofgem

* В 1990 г.