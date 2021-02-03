Выставка Wire Russia начала прием заявок на участие в 2021 году

Организатор ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» сообщила о начале приёма заявок на участие в международной выставке оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов в России «wire Russia/Проволока Россия 2021». Выставка пройдёт с 8 по 10 июня 2021 года на площадке ЦВК «Экспоцентр» в первом павильоне. Параллельно в павильоне №3 состоятся выставки «Металлургия Россия», «Литмаш Россия» и «Трубы Россия», проведение которых было отменено в 2020 году в связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой на фоне пандемии коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер во всем мире.

Выставка «Проволока Россия» проводится раз в два года и является местом встречи для специалистов всех предприятий, работающих в сфере производства, переработки и сбыта кабельной, проволочной и метизной продукции. Организаторами выставки выступают Messe Düsseldorf GmbH, ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» и Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности (ВНИИКП). Выставка проходит при традиционной поддержке Союза немецких машиностроителей (VDMA) и Международной Трубной Ассоциации (ITA). wire Russia — часть единого выставочного портфолио Metalflow Alliance, которое объединяет более 30 международных выставок из всех областей металлургии и литейного производства. Более 9800 экспонентов в настоящее время являются членами Альянса, и более 338 000 специалистов посещают отраслевые выставки по всему миру ежегодно.

Закрытие границ в период пандемии вынудило заказчиков перестраивать свои логистические цепочки и искать альтернативные каналы поставок среди отечественных производителей кабельно-проводниковой продукции. Выставка wire Russia — это идеальная b2b площадка для поиска новых поставщиков и целевых клиентов. Участие в выставке даст возможность оперативно проанализировать текущую ситуацию как на российском, так и мировом рынке кабельной продукции, оптимизировать работу по сбыту и снабжению, укрепить отношения с существующими партнёрами и найти новых.

«Проволока Россия» представляет всю цепочку индустрии производства проволоки и кабеля: машины и установки для обработки и улучшения свойств проволоки, инструменты и вспомогательные материалы для производственной технологии, стекловолокно, крепёжные элементы и технические пружины, материалы, специальная проволока и кабель, техника для измерения, управления и испытания, техника регулирования и специализированные области. Участники выставки — ведущие мировые производители из Германии, Австрии, Китая, Франции, Италии, США, России и других стран.

Тематические разделы выставки «Проволока Россия 2021»:

1. Оборудование для производства проволоки, кабеля, крепёжных деталей, пружин и др. метизов

2. Технологический инструмент

3. Вспомогательные материалы для технологических процессов

4. Материалы, провода и кабели специального назначения

5. Контрольно-измерительные приборы

6. Испытательная техника

7. Специальное оборудование

8. Услуги, консалтинг, проектирование

В 2019 году в выставке приняли участие 270 экспонентов из 25 стран мира. Свои экспозиции с широким ассортиментом высокотехнологичного оборудования для производства проволочной и кабельной продукции представили не только отечественные компании-производители, но и мировые бренды из Германии, Италии, Австрии, Китая, США, Турции. На выставке «Проволока Россия» было зарегистрировано 2416 посетителей.

Портал RusCable.Ru выступал генеральным информационным партнером Wire Russia 2019.

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Контакты организаторов выставки в Москве:

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»