АЭК открывает склады:
проект “Открытый склад” на “Калужском кабельном заводе” и “Людиновокабель”
4 февраля 2021, 16:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИНВЕСТЭНЕРГО-2021
Отрасль: Электроэнергетика Кабельная промышленность Электротехника Нефтегазовая промышленность
18 февраля 2021 года по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental открывается третья ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (Инвестэнерго-2021).
В мероприятии принимают участие службы материально-технического обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний. В неформальной обстановке коллеги обмениваются мнениями о поставщиках, обсуждают практические вопросы модернизации основных фондов, закупочные процедуры.
На открытии конференции с приветственным словом выступит Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак.
К участию приглашены: Россети, РусГидро, Интер РАО, Газпром энергохолдинг, Квадра, ЕвроСибЭнерго, Т Плюс, Концерн Росэнергоатом, БГК, ДГК, Башкирская сетевая компания, СУЭНКО, МОЭСК, МРСК, ОГК-2, ТГК-1, ТГК-11, Татэнерго, Фортум, ФСК ЕЭС, Энел Россия, Юнипро, представители ГЭС, ТЭС, ГРЭС, АЭС и многие другие.
При поддержке: ТПП РФ, ТЭК-Рейтинг Генеральный партнер: Газпромбанк
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На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний и награждаются лучшие производители в номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, трансформаторы, высоковольтное оборудование, трубопроводная арматура, насосно-компрессорное оборудование, КИП и автоматика, релейная защита и автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП.
В рамках конференции состоится презентация ежегодной настенной карты «Инвестиционные проекты в электроэнергетике», которую каждый участник получает в подарок.
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