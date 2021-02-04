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Евгений Грабчак откроет конференцию "Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике"

18 февраля 2021 года по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental открывается третья ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (Инвестэнерго-2021).

В мероприятии принимают участие службы материально-технического обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний. В неформальной обстановке коллеги обмениваются мнениями о поставщиках, обсуждают практические вопросы модернизации основных фондов, закупочные процедуры.

На открытии конференции с приветственным словом выступит Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак.

К участию приглашены: Россети, РусГидро, Интер РАО, Газпром энергохолдинг, Квадра, ЕвроСибЭнерго, Т Плюс, Концерн Росэнергоатом, БГК, ДГК, Башкирская сетевая компания, СУЭНКО, МОЭСК, МРСК, ОГК-2, ТГК-1, ТГК-11, Татэнерго, Фортум, ФСК ЕЭС, Энел Россия, Юнипро, представители ГЭС, ТЭС, ГРЭС, АЭС и многие другие.

При поддержке: ТПП РФ, ТЭК-Рейтинг   Генеральный партнер: Газпромбанк

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В рамках конференции запланированы:

  • Пленарная сессия
  • Секция: «Цифровая трансформация»
  • Секция: «Возобновляемая энергетика в России»
  • Секция: «Водородная энергетика: мифы и реальность»
  • Секция: «Система снабжения и закупок в электроэнергетике: текущие состояние и перспективы»

Запросить программу конференции »

На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний и награждаются лучшие производители в номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, трансформаторы, высоковольтное оборудование, трубопроводная арматура, насосно-компрессорное оборудование, КИП и автоматика, релейная защита и автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП.

В рамках конференции состоится презентация ежегодной настенной карты «Инвестиционные проекты в электроэнергетике», которую каждый участник получает в подарок.

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Источник: Московские нефтегазовые конференции

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