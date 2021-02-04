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Google и SubCom объявили, что развертывание и испытание подводной кабельной системы Dunant завершены и готовы к использованию. Dunant – это первый 12-парный подводный кабель для дальней связи, спроектированный с использованием мультиплексирования с пространственным разделением каналов (SDM), что позволит пропускной способности в Атлантическом океане достичь рекордных 250 Тбит/с.

Кабельная система Dunant проходит через Атлантический океан между Вирджиния-Бич в США и Сен-Илер-де-Рие на французском атлантическом побережье. Система является полностью частной для Google и расширяет глобальную сеть Google для увеличения выделенной емкости, разнообразия и гибкости, обеспечивая при этом взаимосвязь с другими сетевыми инфраструктурами в регионе.

Подводная кабельная система Dunant названа в честь швейцарского бизнесмена и общественного деятеля Анри Дюнана в честь его вклада в гуманизм. Он является основателем Красного Креста и первым лауреатом Нобелевской премии мира.

При пропускной способности 250 Тбит/с этого достаточно для передачи всей цифровой библиотеки Конгресса три раза за одну секунду. Подкомитет первым применил технологию SDM на рынке, добавив больше пар волокон (12 пар вместо 6 или 8 пар в предыдущих поколениях), при этом вводится конструкция ретранслятора с оптимизацией мощности.

Кроме того, предыдущая технология подводных кабелей полагалась на набор специальных лазеров накачки для усиления каждой пары волокон, в то время как технология SDM, используемая Dunant, позволит совместно использовать лазеры накачки и связанные оптические компоненты между несколькими парами волокон. Эта технология «совместного использования насосов» может дополнительно увеличить плотность оптических волокон в оптическом кабеле, а также повысить доступность системы.

Фирма по исследованию рынка TeleGeography отметила, что такие интернет-гиганты, как Google, Microsoft, Facebook и Amazon, стали основными пользователями международной пропускной способности, на долю которых в 2019 году пришлось 64% всей использованной емкости.

В последние годы интернет-компании стали ключевым компонентом бизнес-модели подводного кабеля. Многие крупные подводные кабельные системы, инвестируемые совместно телекоммуникационными компаниями и интернет-компаниями, теперь зависят от первоначального вливания капитала со стороны интернет-компаний. Это означает, что часть пропускной способности сети или оптоволоконной пары может быть выделена интернет-компании, которая финансируется для покрытия первоначальных затрат, а остальная часть продается как управляемая оптовая пропускная способность.

За последние годы Google инвестировал более 47 миллиардов долларов в подводные кабельные системы. В настоящее время во всем мире используется более 400 подводных кабельных систем общей протяженностью 1,1 миллиона километров. Google напрямую участвовал в инвестировании около 100 тысяч километров в подводные кабельные системы, что эквивалентно 10% всех подводных кабельных систем в мире.