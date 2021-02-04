Комплектная трансформаторная станция – незаменимое оборудование для оптимальной работы электрической сети. Установка отвечает за распределение электрической энергии, приемку и изменение потоков энергии в зависимости от требований определенных узлов сети. С помощью калькулятора https://ztpmin.ru/kalkulyator-ktp/ можно легко рассчитать мощность установки и необходимые эксплуатационные параметры, которые требуются для оптимального обеспечения электричеством. Это необходимое оборудование для питания производственных предприятий или небольших поселков, городов.

Характеристики

Оборудование отличается высокими эксплуатационными качествами. Выделяют разные типы исполнения установки, которые отличаются по свойствам и распределительным возможностям. Среди технических свойств оборудования выделяют такие:

Мощность трансформатора. Один из ключевых параметров, который влияет на производительность и пропускную способность. Значение находится в пределах 25-2500 кВА. Выбор напрямую зависит от того, для чего предназначена трансформаторная установка.

Разновидность силового оборудования. Все устройства отличаются по типу установки, наличию защитных механизмов и другим параметрам.

Номинальное значение самого высокого и низкого напряжения. Определяется опытным путем в зависимости от применения техники.

Перечисленные характеристики являются ключевыми при выборе техники. Их необходимо учитывать, чтобы подобрать оптимальный вариант для повседневной эксплуатации.

Эксплуатационные особенности

Все комплектные трансформаторные станции ztpmin.ru должны соответствовать параметрам исполнения и эксплуатационным условиям. Эти характеристики регламентируются в соответствии с установленными стандартами. Среди них следует выделить такие:

Высота над уровнем моря. Запрещается, чтобы высота над уровнем моря была выше одного километра. В противном случае оборудование будет работать со сбоями. Необходимо, чтобы оборудование подбирали в соответствии с рассчитанной высотой.

Температура. Станции рассчитаны на эксплуатацию при определенных температурных условиях. Запрещается использовать их при температуре, на которую они не рассчитаны.

Влажность воздуха. Влажность воздуха не должна превышать восьмидесяти процентов.

Тип местности. Важно учитывать особенности местности перед установкой оборудования.

Предварительно лучше провести тщательное изучение местности, чтобы подобрать оптимальный вариант для установки. В воздухе не должно содержаться токопроводящей пыли или других опасных веществ.

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