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АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" продолжает работу в рамках развертывания производственной системы РОСАТОМа

4 февраля на АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» состоялась видео конференция по итогам 2020 года в рамках развивающей партнерской проверки качества развертывания Производственной Системы РОСАТОМ (ПСР) по направлению «развитие поставщиков», которая проводится  на АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» совместно с Филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» (Балаковская АЭС).

В проверке, кроме сотрудников АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» и Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» (Балаковская АЭС) приняли участие сотрудники таких организаций, как АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «ПСР».

Участники проверки отметили большой объём проделанной работы и высокий уровень подготовки АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». Было установлено, что задачи, поставленные перед нашим предприятием на 2020 год, были выполнены в полном объёме, а также с успехом были проведены работы за рамками поставленных в проекте задач.

В 2021 году АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» нацелено продолжать совместные работы с Балаковской АЭС в направлении внедрения Производственной Системы Росатом (ПСР), а также продолжает развивать и совершенствовать собственную производственную систему ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ (ПСПК), которая должна стать полностью адаптированной для кабельного производства Производственной системой.

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Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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