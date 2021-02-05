4 февраля на АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» состоялась видео конференция по итогам 2020 года в рамках развивающей партнерской проверки качества развертывания Производственной Системы РОСАТОМ (ПСР) по направлению «развитие поставщиков», которая проводится на АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» совместно с Филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» (Балаковская АЭС).

В проверке, кроме сотрудников АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» и Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» (Балаковская АЭС) приняли участие сотрудники таких организаций, как АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «ПСР».

Участники проверки отметили большой объём проделанной работы и высокий уровень подготовки АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». Было установлено, что задачи, поставленные перед нашим предприятием на 2020 год, были выполнены в полном объёме, а также с успехом были проведены работы за рамками поставленных в проекте задач.

В 2021 году АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» нацелено продолжать совместные работы с Балаковской АЭС в направлении внедрения Производственной Системы Росатом (ПСР), а также продолжает развивать и совершенствовать собственную производственную систему ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ (ПСПК), которая должна стать полностью адаптированной для кабельного производства Производственной системой.