Департамент (министерство) энергетики (Department of Energy, DoE) США выдал итоговое согласование по проекту строительства трансграничного HVDC соединения New England Clean Energy Connect (NECEC), целью сооружения которого является обеспечение поставок электроэнергии от ГЭС, расположенных в канадской провинции Квебек, в американский штат Мэн и другие штаты Новой Англии.*

Для компании Avangrid, ответственной за реализацию проекта, выданное DoE «президентское разрешение» (presidential permit) на пересечение канадской границы является последним этапом согласований. Все необходимые разрешения от властей штата Мэн были получены еще весной 2020 г., разрешение на фактическое начало строительных работ от Инженерного корпуса армии США (Army Corps of Engineers) – агентства в составе федерального министерства обороны – в ноябре 2020 г.

Стоимость строительства HVDC соединения NECEC напряжением ±320 кВ и пропускной способностью 1,2 ГВт оценивается в ≈$ 950 млн. Начало строительства NECEC было запланировано на вторую половину 2020 г., но в штате Мэн проект столкнулся с сильной оппозицией со стороны экологических организаций и региональных энергосбытовых компаний, что привело к нескольким судебным процессам и задержке процедур согласования. Ввод в эксплуатацию соединения запланирован на конец 2022 г.

После ввода в эксплуатацию NECEC, как ожидается, станет для Новой Англии крупнейшим поставщиком электроэнергии, выработанной из ВИЭ, обеспечит полный отказ от использования ископаемого топлива в регионе и одновременно снижение затрат потребителей на оплату электроэнергии.

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* Новая Англия (New England) – регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.