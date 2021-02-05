В Азербайджане реконструируется крупнейшая подстанция

ОАО Azərenerji реконструирует 500/330/220-киловольтную Абшеронскую подстанцию, которая считается самой большой и жизненно важной подстанцией Азербайджан, говорится в сообщении на официальном сайте оператора.

В результате начатых несколько месяцев назад работ по реконструкции на подстанции, наряду с обновлением оборудования открытых распределительных устройств 500, 330 и 220 кВ, расширена территория распределительных устройств. Установлена ячейка предусматриваемой строительство II 330-киловольтной ЛЭП "Дербент", соединяющая энергосистемы Азербайджана и России.

На территории построено новое здание управления, оснащенное современными цифровыми панелями, микропроцессорной релейной защитой, а также приборами управления и устройствами постоянного тока.

В настоящее время проводится монтаж оборудования. Создаются дистанционно управляемая диспетчерская система SCADA, а также система противоаварийной автоматики и пожаротушения на основе нового проекта. В трех километрах от подстанции прокладывается новая асфальтированная дорога.

Три 220-киловольтные подстанции "Хырдалан", "Мушфиг" и "Говсан", которые в целом обеспечивают электроэнергией Баку и Абшеронский полуостров, питаются именно от стратегически важной Апшеронской подстанции.

Воздушные линии 500 и 330 кВ непосредственно входят в Абшеронскую подстанцию от электростанций в городах Мингячевир и Ширван. Данная подстанция также соединяет Сумгайытскую электростанцию, подстанции "Яшма", "Агсу" и "Гебеле". Реконструкция Абшеронской подстанции предусматривается завершить до мая месяца текущего года.

Фото: © Sputnik / Rahim Murad