Компания Legrand представляет новую серию IoT-устройств Netatmo для повышения безопасности в доме - умную комнатную камеру видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, умную уличную видеокамеру с прожектором, умный датчик открытия дверей и окон, сирену, датчик дыма и умный дверной видеозвонок. Устройства уже доступны к покупке.

Умное видеонаблюдение

Комнатная смарт-камера видеонаблюдения с функцией распознавания лиц предназначена для охраны внутреннего пространства дома и способна в режиме реального времени предоставлять отчет о наличии в нем подозрительной активности. В случае обнаружения злоумышленника устройство отправит на телефон хозяина уведомление с фото и видеозаписью инцидента в формате Full HD. Производитель предусмотрел возможность отключения записи членов семьи и других групп пользователей по выбору. Камера включится только при появлении посторонних лиц. Для подключения устройства требуются только розетка, WiFi, смартфон и несколько свободных минут.

Уличная умная камера непрерывно отслеживает активность вокруг дома: наличие посторонних людей, автомобилей, заезжающих на территорию, или появившихся в поле зрения домашних животных. Зона отслеживания составляет до 20 метров – ее можно настроить самостоятельно, задав нужные параметры в приложении на смартфоне. При нарушении кем-то установленных границ устройство тут же отправит хозяину соответствующее уведомление. Инфракрасное видение дает возможность вести наблюдение в ночное время суток. Его можно включить через приложение или задать автоматическое включение при обнаружении человека, животного, автомобиля или всех их сразу. Приложение также позволяет настраивать прожектор при приближении объектов (машины, человека или домашнего животного) к дому. Монтаж устройства прост: установка происходит по схеме монтажа уличного светильника.

Умная охранная система

В дополнение к камерам Legrand предлагает умные датчики открытия дверей и окон, датчик дыма, дверной звонок и сирену. Датчики открытия посылают уведомления на смартфон при попытке взлома, а сирена имитирует присутствие людей или сторожевой собаки при подозрительной активности возле дверей. Для повышения уровня безопасности дома она работает в паре с комнатной камерой: при обнаружении незнакомца в доме включается сигнал тревоги громкостью в 110-децибел, в то время как на смартфон приходит уведомление о взломе.

Еще одно новое решение, которое предлагает компания, – умный видеозвонок. Он позволит узнать, кто стоит у двери, и ответить пришедшему гостю, находясь в любой точке мира. Благодаря функции распознания лиц устройство предупредит пользователя, если кто-то стоит у порога дома, или поможет отпугнуть злоумышленников с помощью встроенного динамика. Высококачественная камера ведет запись в формате Full HD и имеет угол обзора 160 градусов. Встроенная функция HDR защищает камеру от искажения изображения, вызванного погодными условиями или освещением, а корпус звонка имеет защиту IP44 и HzO от пыли и влаги.

Завершает серию умных решений Legrand для повышения безопасности датчик дыма. Как и другие устройства, в случае обнаружения неполадок он высылает уведомление на смартфон и включает звуковой сигнал тревоги.

Уникальная батарея работает в течение 10 лет, а сам датчик проводит непрерывную самодиагностику, отправляя сообщения при обнаружении проблем.

Управление и дизайн

Все новые решения для умного дома от Legrand под брендом Netatmo настраиваются и управляются с помощью мобильного приложения Netatmo Security App. Оно рассылает уведомления в случае нестандартных ситуаций, хранит записи с камер видеонаблюдения и управляет устройствами дистанционно, где бы ни находились пользователи. Устройства поддерживает работу и с другими решениями для управления умным домом: Apple HomeKit, Google Assistant и Amazon Alexa.

Преимуществом линейки является отсутствие абонентской платы за обновления и хранение данных. Новинки Legrand отличает минималистичный современный дизайн, а легкость монтажа и управления делает устройства доступными для каждого.

«Безопасность – неотъемлемая часть современного умного дома, даже можно сказать основная. Умная охранная система Netatmo избавит вас от лишних переживаний за близких и обеспечит сохранность имущества. Вам не придется постоянно подключаться к камере и смотреть, все ли в порядке на придомовой территории, и пришел ли ребенок из школы вовремя. С умными устройствами Netatmo контролировать все эти параметры теперь можно в вашем смартфоне из любого места», — отметил Иван Крохмальный, Директор по развитию Legrand Россия и СНГ.

Умные устройства можно приобрести в магазинах М.Видео, Эльдорадо, Технопарк и re:Store в Москве и области.