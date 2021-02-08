Утро понедельника – это кофе в чашке и планерка, а на экране – онлайн-журнал RusCable Insider. В свежем выпуске наша редакция как обычно собрала все самое важное, что случилось в кабельной и электротехнической отраслях на прошлой неделе.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №208 от 08 февраля 2021 года

«Изолятор-АКС» запустил два уникальных испытательных стенда на класс напряжения 110–550 кВ и 110–245 кВ. Это уникальное оборудование не имеет аналогов в России и обеспечивает измерение частичных разрядов на уровне от 1 пКл при напряжении до 650 кВ.

В России набирает популярность промышленный туризм. В 2019 году правительство РФ поддержало Стратегию развития промышленного туризма до 2035 года, подготовленную Агентством стратегических инициатив (АСИ) России. Ассоциация «Электрокабель» считает, что участниками программы непременно должны стать кабельные предприятия. Зачем это все нужно, разбираемся на 5 странице.

Ядерная энергетика должна расти — и расти быстро, — если страны мира хотят иметь хоть какую-то надежду на ограничение роста выбросов углекислого газа. Но при этом, чтобы ядерная энергетика процветала, нам нужно изменить образ мыслей о радиации. Как это сделать, узнаем на 11-12 страницах.

В разделе от Elektroportal.ru помимо новостей короткой строкой вышел обзор RGB-лампочки за 150 рублей, которую можно купить на AliExpress. Чем же эта лампочка такая классная? Наша команда разобралась с функционалом лампочки и поделилась своим мнением о данном товаре на 18-19 страницах. Возможно, после прочтения этого обзора вам тоже захочется заказать себе такую же.

Настоящий NYM и ОКЛ

В пятничном RusCable Live выяснили и поставили точку в вопросе – как правильно NYM или NUM с директором по развитию АО "РЭС" Олегом Мещеряковым (https://rusensys.ru/ ). Почему наш NYM не настоящий и кто вообще может его делать в России? Второй гость эфира - Алексей Виноградов - руководитель отдела продаж завода "СегментЭНЕРГО" https://segmentenergo.ru/. Поговорили про тренды в ОКЛ и развитие рынка, требующего консолидации. Много интересного обсудили в рубриках "Ретроспектива", "Инспекция по соцсетям" и новые находки "Интернет-радара". Ведущие - Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Анна Мария Де Ла Пас (Kabel.FM).



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