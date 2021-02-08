Президент Польши утвердил закон о развитии шельфовой ветроэнергетики – Offshore Wind Act. Закон устанавливает правовую базу для развития шельфовой ветровой энергетики, а также государственную поддержку компаний, реализующих проекты строительства шельфовых ВЭС в Польше. Новый закон вводит двусторонние контракты на разницу цен (bilateral Contracts for Difference, CFD), предназначенные для покрытия разницы между рыночной ценой на электроэнергию и ценой, позволяющей объектам шельфовой ветровой генерации покрывать затраты на ее производство. Закон, одобренный польским сенатом в январе 2021 г., вступит в силу в феврале 2021 г.

Польский регулятор в энергетике – Energy Regulatory Office (URE) – предлагает провести до конца июня 2021 г. тендер по проектам строительства шельфовых ВЭС суммарной мощностью 5,9 ГВт, а еще два тендера в 2025 г. и 2027 г., на каждом из которых будут выставлены проекты строительства шельфовых ВЭС общей мощностью 2,5 ГВт. Согласно энергетической политике Польши на период до 2040 г. – Poland's Energy Policy – к 2030 г. в Балтийском море должно быть введено в эксплуатацию 5,9 ГВт новых ветроэнергетических мощностей, а к 2040 г. – от 8 до 11 ГВт. В январе 2021 г. три крупнейшие польские энергетические компании PGE, ENEA и Tauron подписали письмо о намерениях (Letter of Intent, LoI) по совместной реализации проектов строительства шельфовых ВЭС. PGE стремится довести мощность шельфовой ветрогенерации в своем портфеле генерирующих мощностей до 2,5 ГВт к 2030 г. и до 6,5 ГВт к 2040 г. В настоящее время PGE выбирает партнера для реализации проектов строительства шельфовых ВЭС Baltica 2 и Baltica 3 суммарной мощностью 2,5 ГВт.

Tauron также развивает свой портфель генерирующих активов на базе ВИЭ, планируя ввести в эксплуатацию 1 ГВт наземной ветрогенерации и 300 МВт солнечной генерации к 2025 г. Разработка проектов строительства шельфовых ВЭС планируется после 2025 г. Компания стремится увеличить долю ВИЭ в своем энергобалансе до более чем 65% и вдвое сократить выбросы CO2 к 2030 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata