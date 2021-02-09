Майнеры Дагестана продолжают красть киловатты

Компания «Россети Северный Кавказ» продолжает активную работу по пресечению незаконного потребления электроэнергии майнинг-фермами в СКФО.

Только с начала 2021 года энергетики выявили 4 новых факта безучетного потребления электрической энергии при получении криптовалюты, вернув почти 216 тысяч украденных киловатт. Все случаи хищения энергоресурса майнинг-фермами обнаружены в Дагестане. Ущерб, причиненный отрасли региона, оценивается в 730 тысяч рублей.



Дагестан продолжает лидировать среди регионов России по количеству выявленных фактов незаконного потребления электроэнергии майнерами. Напомним, в 2019-2020 годах «Россети Северный Кавказ» обнаружили в республиках СКФО 35 случаев неучтённого потребления электроэнергии фермами для получения криптовалюты, 24 из которых выявлены в Дагестане. Объем ущерба, причиненного развитию электросетевого комплекса, превысил 230 млн рублей.

«Оплата потребленной электроэнергии – в числе основных затрат при добыче цифровых активов, поэтому некоторые майнеры, пытаясь избежать расходов, прибегают к хищению ресурса. В результате этой крайне сомнительной противозаконной экономии сумма возмещения ущерба в десятки раз превысит оплату по показаниям прибора учета. Другая сторона незаконных действий – низкое напряжение в сети. Неучтенное потребление негативно отражается на качестве электроснабжения, поскольку на оборудование ложится нагрузка, не предусмотренная проектной мощностью. Следовательно, от противоправных действий майнеров страдают все добросовестные потребители электроэнергии, и мы обязаны защищать их право на качественное электроснабжение. Поэтому работа по пресечению хищений электроэнергии будет продолжена совместно с правоохранительными органами», – отметил заместитель генерального директора по безопасности «Россети Северный Кавказ» Олег Солодовник.

Информация о незаконном потреблении передана в правоохранительные органы республики для принятия процессуальных решений. Нарушители оплатят выставленный счет, значительно превышающий стоимость электроэнергии, полученной законным путем. Сумма возмещения будет рассчитана, исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней проверки. Кроме того, энерговоры оплатят штраф, предусмотренный действующим законодательством.



Напомним, компания «Россети Северный Кавказ» во всех регионах присутствия усилила работу по предупреждению и пресечению случаев неучтенного потребления ресурса. Мероприятия подразумевают целый комплекс мер. В их числе - контрольные съемы показаний счетчиков, рейдовые мероприятия, установка приборов учета с функцией контроля разрешенной мощности, информационно-разъяснительная работа с населением о персональной ответственности за воровство электроэнергии.