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ПАО "Газпром" примет участие в выставке "Нефтегаз-2021"

ПАО Газпром примет участие в выставке Нефтегаз-2021

9 февраля 2021, 15:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: НЕФТЕГАЗ-2021, ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: neftegaz-expo.ru

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Компания «Газпром» подтвердила участие в выставке «Нефтегаз», которая пройдет на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» с 26 по 29 апреля 2021 года. ПАО «Газпром» – традиционный участник «Нефтегаза», уже более 20 лет участвует в выставке.

ПАО «Газпром» – глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

«Газпром» является мировым лидером по добыче природного газа. На него приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа. В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом.

Приглашаем посетителей на стенд ПАО «Газпром», который будет располагаться в павильоне №1.

Не забудьте получить билет!

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Источник: neftegaz-expo.ru

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