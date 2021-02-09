ПАО "Газпром" примет участие в выставке "Нефтегаз-2021"

Лучшие технологии для преобразования энергии в 2021 году
9 февраля 2021, 15:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: НЕФТЕГАЗ-2021, ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Компания «Газпром» подтвердила участие в выставке «Нефтегаз», которая пройдет на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» с 26 по 29 апреля 2021 года. ПАО «Газпром» – традиционный участник «Нефтегаза», уже более 20 лет участвует в выставке.
ПАО «Газпром» – глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.
«Газпром» является мировым лидером по добыче природного газа. На него приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа. В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом.
Приглашаем посетителей на стенд ПАО «Газпром», который будет располагаться в павильоне №1.
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