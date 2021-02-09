Бренда телекоммуникационнонго оборудования и кабеля SUPRLAN продолжает расширять ассортимент аксессуаров для телекомуникационных шкафов и серверных стоек. На официальном сайте компании и в каталоге появилась информация о двух новинках, которые уже поступили в продажу и доступны для заказа и скоро появятся и у дистрибуторов бренда. Обе новинки логично продолжают движение компании к "системному поставщику". Ранее на RusCable.Ru в прямом эфире технический директор SUPR Александр Макуев рассказывал о стратегии продвижения компании, где в том числе обсуждались и вопросы системной гарантии.

Блок распределения питания 19" 16А/250В, 8 розеток (Schuko)

Блок предназначен для централизации электропитания между активным оборудованием в телекоммуникационных шкафах и стойках с номинальным напряжением 220В-250В и суммарным током нагрузки не более 16А. 8 розеток оснащены контактами защитного заземления, что позволяет безопасно для жизни человека эксплуатировать активное оборудование. Монтажная высота равна 1 U, материал корпуса состоит из алюминия, срок эксплуатации блока составляет не менее 25 лет. Гарантия 1год.

Полка консольная 1U

Полка в телекоммуникационный шкаф – незаменимое решение при организации пространства. Полку нужно подбирать в зависимости от габаритов (ширины и глубины) телекоммуникационного шкафа или стойки. Например, полка для телекоммуникационного шкафа 19 дюймов подойдет для телекоммуникационного или антивандального шкафа с той же шириной. Консольная полка переднего крепления 1U с глубиной загрузки 250 мм подходит для небольших серверных шкафов или стоек. Их используют для установки легкого оборудования весом до 10 кг. Полимерное покрытие полок SUPRLAN защищает их от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. С помощью телекоммуникационных полок Вы сможете наиболее эргономично организовать внутреннее пространство шкафа или двухрамной стойки, с возможностью разместить максимально возможное количество оборудования. Срок службы полки не менее 25 лет. Гарантия 1год.